Twilight Force: veröffentlichen erste Single „Twilight Force“

Das neue Werk der schwedischen Adventure Metaller Twilight Force, At The Heart Of Wintervale, wird am 20. Januar 2023 über Nuclear Blast das Licht der Welt erblicken. Am 11. November hat die Band die erste epische Geschichte aus dem mit Spannung erwarteten Album enthüllt. Die erste Single Twilight Force kommt zusammen mit einem offiziellen Lyric-Video, das euch Wort für Wort in das neue Abenteuer von Twilight Force eintauchen lässt. Die visuelle Darstellung des Songs stammt von Tullius Heuer. Das prächtige Lyric-Video zum Titeltrack Twilight Force kann hier angeschaut werden:

Stream der ersten Single Twilight Force hier: https://bfan.link/single-twilight-force.a01

Twilight Force kommentieren:

„Rejoice and Revel!!! Wir sind außerordentlich begeistert und stolz, endlich den ersten Track und die erste Single aus unserem vierten Werk Twilight Force zu veröffentlichen. Unser selbstbetitelter Track ist die Geschichte der Sechs Kristallträger und ihrer Suche nach dem Ruhm der Sieben Königreiche. Die sechs Helden sind, wie im Buch der Zeit vorhergesagt, die Beschützer der Reiche und die Retter, die die Zwielichtkönigreiche zu ewigem Wohlstand und Triumph führen sollen. Folgt also der Reise des Kristallträgers durch dieses rasante und klassische Stück, in dem die Klänge und Anblicke von Alt und Neu zu einem funkelnden Gebräu aus außergewöhnlichen Abenteuern verschmolzen sind! Schließt euch uns an, nehmt ein weiteres Mal am Abenteuer teil, und möge die Macht des Drachen euch leiten!“

Hier könnt ihr schon mal in das neue Album At The Heart Of Wintervale reinhören und vorbestellen: https://twilightforce.bfan.link/at-the-heart-of-wintervale.a01

Mehr Infos zum neuen Album At The Heart Of Wintervale und die Tourdaten für 2023 könnt ihr hier einsehen:

Twilight Force sind:

Allyon | Lead- und Hintergrundgesang

Lynd | Lead- und Rhythmusgitarre

Born | Bass

Blackwald | Keyboards und Erzählung

De’Azsh | Schlagzeug

Aerendir | Rhythmus- und Akustikgitarren

