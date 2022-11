Ruhrpott Metal Meeting 2022 am 09.12. und 10.12.2022 in der Turbinenhalle in Oberhausen (Vorbericht)

Eventname: Ruhrpott Metal Meeting 2022

Bands: Overkill, Coroner, Unleashed, Benediction, Knife, Witchburner, Killer, Picture, Torch, Warrant, Saxon, Danko Jones, Tiamat, Nestor, The Night Eternal, Snow White Blood, Tankard, Angel Dust, Darkness, Assassin, Poltergeist, Accu§er

Ort: Turbinenhalle, Im Lipperfeld 23, 46047 Oberhausen

Datum: 09.12. – 10.12.2022

Tickets: Freitag 57,50 €, Samstag 62,50 €, Kombiticket 92,50 €

Genre: Death Metal, Heavy Metal, Thrash Metal, Gothic Metal, Metal, Hard Rock

Veranstalter: Continental Concerts & Management GmbH

Link: https://www.ruhrpott-metal-meeting.de/

Alle Jahre wieder (ohne Pandemiebremse) öffnet zum Jahresabschluss ein vielseitiges wie spannendes Indoor Festival seine teuflischen Tore. In der Turbinenhalle in Oberhausen bringt die Continental Concerts & Management GmbH erneut ein umfangreiches Line-Up auf die Bretter. Anders als in den vergangenen Jahren steht dem Ruhrpott Metal Meeting nichts mehr im Weg. Am 09.12. und 10.12.2022 geht es in NRW hoch her, doch welche Bands formen das Billing? Bunt gemischt dürfen Kapellen aus dem Bereich Death Metal, Heavy Metal, Thrash Metal, Gothic Metal, Metal und Hard Rock die Turbinenhalle entern. Neben den nationalen Vertretern warten europäische und internationale Combos darauf, den Winter klirrend einzuläuten. Tagestickets gibt es dafür ab 57,50 €, ein Kombiticket fürs Wochenende liegt bei 92,50 € und damit ca. zehn Euro über dem Preis von vor drei Jahren.

Springen wir zu den Headlinern Saxon und Sänger Biff Byford, die mit Carpe Diem ein sehr starkes neues Album auf die Bühne bringen werden. Als Perle des NWOBHM liefern die Briten seit Jahren punktgenau ab. The Wings Of War – so lautet das aktuelle Langeisen von Overkill und musste lange genug durch die Pandemie zurückstecken. In Oberhausen darf der Knüppel der Amerikaner aus dem Sack, nicht nur zur Freude von Sänger und Ikone Bobby „Blitz“ Ellsworth. Dahinter warten die Düstermetaller Tiamat und der Power Hard Rock Act Danko Jones. Gut abgewogen befinden sich eben für jeden Headbanger ein paar Leckerbissen im Sack vom Nikolaus. Nicht zu verachten ist das Trio um Coroner, Unleashed und Benediction, die am Freitag agieren. Die Gegenspieler am Samstag lauten Tankard, Angel Dust und Darkness. Der Spagat zwischen großen Szene Acts und kleineren Bands sowie Underground-Perlen gelingt. Die genannten Argumente sollten zumindest reichen, wenn man am Wochenende im Dezember noch nichts vorhat, über eine Reise nach Oberhausen nachzudenken.