Devil Sold His Soul: Nuclear Blast kündigt die Veröffentlichung des digitalen Backkatalogs an

Nuclear Blast Records ist stolz darauf, die Veröffentlichung des digitalen Backkatalogs von Devil Sold His Soul bekannt zu geben, der auf allen Streaming-Diensten verfügbar ist. Ihr könnt Darkness Prevails (2005), A Fragile Hope (2007), Empire Of Light (2012), Belong ╪ Betray (2014) und Loss (2021) hören.

Devil Sold His Soul erklären:

„Wir sind überglücklich, die Unterzeichnung unseres Backkatalogs bei Nuclear Blast Records bekannt zu geben. Das Team von Nuclear Blast hat uns seit dem ersten Tag der Loss-Kampagne das Gefühl gegeben, zur Familie zu gehören. In den letzten zwei Jahren hat NB uns immer wieder bewiesen, dass sie das beste Label der Welt sind und unsere Erwartungen immer wieder übertroffen haben. Dies ist ein großer Moment für die Band und setzt die starke Beziehung fort, die wir mit jedem bei dem Label aufgebaut haben.

Um das Signing und den 10. Jahrestag unseres Albums Empire Of Light zu feiern, werden wir zwei limitierte Vinyl-Varianten veröffentlichen. Mehr Infos gibt es im offiziellen DSHS-Store.“

Devil Sold His Soul freuen sich auch, den 10. Jahrestag ihres außergewöhnlichen dritten Studioalbums Empire Of Light mit einer limitierten Vinyl-Neupressung der Platte zu feiern, die in zwei Varianten erhältlich ist. Empire Of Light erschien im September 2012 und wurde von vielen Seiten gelobt.

Ihr könnt die limitierte Auflage von Empire Of Light hier erwerben: https://store.devilsoldhissoul.com

Devil Sold His Souls viertes Studioalbum Loss wurde im April 2021 veröffentlicht und von der Kritik hoch gelobt. Es ist das erste Album der Band, auf dem Ed Gibbs und Paul Green gemeinsam singen. Textlich beschreibt es persönliche Berichte über Verlust und Trauer, berührt psychische Probleme und die uns allen innewohnenden Ängste. Obwohl nachdenklich und manchmal düster, ist Loss zutiefst erhebend; gefüllt mit ergreifenden Melodien, verwoben mit Themen, die uns alle als lebende Seelen verbinden.

Kauf/Stream Loss hier: http://nblast.de/DSHS-Loss

Offizielle Musikvideos ansehen:

Burdened: https://youtu.be/LedOrh9Aojw

The Narcissist: https://youtu.be/Z0djgtiRwGk

Beyond Reach: https://youtu.be/OhiSiNt-MDI

Devil Sold His Soul sind:

Rick Chapple – Gitarre, Klavier

Jonny Renshaw – Gitarre

Alex Wood – Schlagzeug

Jozef Norocky – Bass

Paul Green – Gesang

Ed Gibbs – Gesang

Devil Sold His Soul online:

https://www.facebook.com/devilsoldhissoul

https://www.instagram.com/dshs_official/

https://www.devilsoldhissoul.com/