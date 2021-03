Devil Sold His Soul: Video zur neuen Single „Burdened“ und neues Album „Loss“ am 9. April 2021

Die Uhr tickt: In knapp einem Monat veröffentlichen die Post Hardcore Briten von Devil Sold His Soul ihr neues Album Loss am 9. April – ihr erstes unter dem Banner von Nuclear Blast Records. Um noch ein wenig mehr Öl ins Feuer der Vorfreude zu gießen, veröffentlichen Devil Sold His Soul heute eine neue ohrenbetäubend hochklassige Single. Schaut euch das Video für Burdened hier an:

Sänger Paul Green sagt:

“Burdened war eine der Nummern, die mich beim Songwriting permanent zum Lächeln gebracht hat. Wir wussten, dass wir damit etwas Außergewöhnliches schaffen, es ist ein Song, welcher unseren aktuellen Sound einfängt. Wir haben den traditionellen DSHS Vibe mit neuen Elementen und ausufernden Harmonien ergänzt. Wie die anderen bisher veröffentlichten Singles geht auch dieser Song in eine vollkommen andere Richtung und zeigt die immense Vielschichtigkeit von Loss.“

Mehr zum Album:

Quelle: Nuclear Blast Records