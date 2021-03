Helloween: Cover vom neuen Album veröffentlicht und exklusives Pre-Listening für Medienvertreter veranstaltet

Nachdem die Ankündigung des neuen Helloween Albums für den 18. Juni durch die Medien ging, blieb zunächst die Frage nach dem neuen Cover offen. Das ist nur einen Tag später veröffentlicht worden und ist ein handgemaltes Gemälde des Berliner Künstlers Eliran Kantort. Am gestrigen Abend gab es dann noch ein von Markus Wosgien (Nuclear Blast TT) organisiertes, exklusives Pre-Listening per Onlinestream, zu dem knapp 100 Journalisten geladen waren, um diesen einen ersten Höreindruck zu ermöglichen. Von Helloween waren neben Michael Kiske, Dani Löble und Kai Hansen auch Markus Grosskopf und Michael Weihkath dabei, die voller Stolz das Album mit dem Titel Helloween präsentierten. Das, was da als erster Aufschlag zu hören war, kann nur mit einen ungläubigen „WOW“ beschrieben werden und die neue Scheibe verspricht ein mega Knaller zu werden. Die Kürbisköpfe werden mit dem neuen Album auch erstmals neue Wege beschreiten und zum ersten Mal mit drei Sängern auftreten. Bereits die am 02.04. erscheinende erste Single Skyfall, ein zwölfminütiges Epos aus der Feder von Kai Hansen, wird für Furore sorgen. Das Prädikat wertvoll darf vergeben werden. Die Vorfreude steigt.