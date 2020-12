Devil Sold His Soul: veröffentlichen die erste Single ihres kommenden Albums

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne: mit dem heutigen Release ihrer neuen Single Beyond Reach kündigt die englische Hardcore Band Devil Sold His Soul nicht nur ihr viertes Studioalbum an, sondern verkündet ebenfalls die frohe Kunde, dass die Musiker bei Nuclear Blast Records unterschrieben haben. Das erste Ergebnis dieser Zusammenarbeit mit dem Titel Loss wird am 9. April erscheinen.

Mit dem Video zu Beyond Reach zeigt sich die Band nicht nur als Bühnenperformer von ihrer charismatischsten Seite, sondern gibt ebenfalls einen kleinen Ausblick auf die erderschütternden Riffs, weitläufigen Klangwelten und schwindelerregenden Melodien, die euch auf Loss erwarten.

Sänger Paul Green dazu:

„Unsere erste Single Beyond Reach erzählt die Geschichte innerer Kämpfe und des immensen Einschlag, den der Verlust eines Menschen hinterlässt. Sie erzählt vom positiven Einfluss, den Menschen auf uns haben können, sowie die Tatsache, dass Verlust dich komplett ausbremsen und stilllegen kann.

Obwohl der Song aus einer schwierigen Zeit kommt, ist es ein positiver Track, aufbauend und mit einer Menge Energie. Seine Botschaft ist alles andere als düster, sondern ist voller Dankbarkeit dafür, dass diese Person Teil des eigenen Lebens gewesen ist.“

Er fährt über das neue, sehnlichst erwartete Devil Sold His Soul Album fort:

„Wir freuen uns wahnsinnig, den Release unseres vierten Albums, Loss über Nuclear Blast Records bekannt geben zu dürfen. Loss kommt aus einer dunklen Zeit, in der das Leben für uns nicht einfach war – eine Zeit, die uns jedoch den Antrieb für unsere Songs gegeben hat. Loss ist ein ehrlicher Schnappschuss dieser Periode unseres Lebens und es ist unsere Art, denen Respekt zu zollen, die wir lieben und die nicht länger bei uns sind. Unser Stolz auf diese zehn Songs könnte nicht größer sein, und wir hoffen, dass sie mit euch ebenso sprechen wie mit uns.

Ich glaube kaum, dass irgendjemand von uns damals, als wir das Album geschrieben haben, auch nur im Entferntesten daran gedacht hat, dass wir mit eienm Vertrag beim größten Metal Label der Welt landen würden. Es hat uns eben jene extra Bestätigung gegeben, dass wir hier etwas Besonderes geschaffen haben und jetzt haben wir die Plattform, um das Album dorthin zu bringen, wo es hingehört. Das Vertrauen, welche das Team von Nuclear Blast in dieses Album hat, ist wahrlich beeindruckt. Wir sind unglaublich stolz Teil dieses fantastischen Labels zu sein, in einer Reihe mit so vielen Bands, die wir lieben und respektieren.“

Nathan Barley Phillips, Nuclear Blast A&R, ergänzt:

„Als die Untergrundkönige des emotional-brachialsten cineastischen Post Metals mir das Album ihrer Karriere schickten, musste ich gar nicht erst nachdenken. Ich wusste nur, dass wir unbedingt involviert sein mussten und dieses Album mit der Welt teilen müssen. Dieses Album ist eine wahre Reise in jeglicher Hinsicht, schwindelerregende Höhen, die in dir den Drang auslösen, dir das Herz aus der Seele zu schreien, ebenso wie zutiefst erschütternde Tiefen, die dich den Tränen nahe bringen. Dies ist diese Art von Album, mit dem du unbedingt arbeiten willst. Träume sind Wirklichkeit geworden.“

Die Trackliste von Loss liest sich wie folgt:

Ardour Witness Marks Burdened Tateishi The Narcissist Beyond Reach Signal Fire Acrinomy But Not Forgotten Loss

Es ist die erste Veröffentlichung der Band mit der Doppelgesangsspitze Ed Gibbs und Paul Green.

Devil Sold His Soul brachen 2004 aus dem britischen Untergrund und schafften es, mit ihrer ersten EP Darkness Prevails, die über Visible Noise (Bring Me The Horizon) 2005 erschien, einen veritablen Kult zu errichten. Ihr Debütalbum, A Fragile Hope brachte der Band ihren Status al seine der am meisten respektierten Bands in britischen Untergrund ein, ein Resultat ihrer packenden Live Shows. Blessed And Cursed, das sehnsüchtig erwartete Nachfolgealbum von Devil Sold His Soul, welches den Sound und das Publikum von Devil Sold His Soul in bisher unerreichte Höhen hob, wurde im Voting des RockSound Magazins 2010 zu einem der Top 10 Alben des Jahres gewählt.

Als Ed Gibbs 2013 die Band verließ, veröffentlichten die Musiker im Laufe des Jahres erste Songs mit ihrem neuen Sänger Paul Green – auf die Single Time folgte die EP Belong Betray (2014) ebenso wie The Reckoning zwei Jahre später.

Als Ed Gibbs zur A Fragile Hope Jubiläumstour zur Band zurückstieß, wurde aus dem Interims-Lineup in der Gesangsdoppelspitze mit Green schließlich die permanente Besetzung von Devil Sold His Soul.

2018 tourte die Band erstmalig in Asien und begann mit den Arbeiten an dem, was später in den neuen Langspieler Loss gipfeln würde. Geschrieben unter dem Eindruck innerer Kämpfe in den letzten Jahren, bewegt sich Loss auf familiären Terrain, berührt zugleich jedoch vollkommen neuen Boden für Devil Sold His Soul, musikalisch besonders durch die Doppelbesetzung Gibbs – Green an den Vocals. Aufgenommen, produziert und gemixed vom Gitarristen Jonny Renshaw in den Bandit Studios (UK), habenDevil Sold His Soul all ihre Energie und all ihr Herz in dieses vierte Album gegossen, gepaart mit einer neuen Qualität an Songwriting Skills.

Devil Sold His Soul sind:

Rick Chapple – Gitarre, Piano

Jonny Renshaw – Gitarre

Alex Wood – Schlagzeug

Jozef Norocky – Bass

Paul Green – Gesang

Ed Gibbs – Gesang

