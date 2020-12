4Fliegen: „Kein Geheimnis“ – die Videopremiere

Energiegeladen, dynamisch, druckvoll eingespielt – so klingen 4Fliegen live und auf Platte, irgendwo im Grenzbereich von Alternative, Indie, Pop-Rock mit deutschen Texten.

„Auf die Fresse mit Niveau“, so beschreibt Frontsänger und Gitarrist Johannes Donner die musikalische Ausrichtung. Einflüsse von Bands wie den Foo Fighters, The Police, The Intersphere oder Heisskalt hört man in den Songs von 4Fliegen teilweise stark heraus, allerdings findet die junge Band einen eigenen Sound, der sich stetig weiterentwickelt und vielfältig bleibt.

Und heute gibt es zu Kein Geheimnis die Videopremiere:

Quelle: 4Fliegen