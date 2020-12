Gear Of The Dark: startet Podcast mit regelmäßigen Folgen

Wer denkt Hanno von Mantar erzählt schon genug Scheiße auf der Bühne, der wird sich wundern, was er sich ausdenkt, wenn man ihn noch länger reden lässt. Nun kommt regelmäßig sein eigener Podcast…

Von und mit Hanno Klänhardt (Mantar) und seinem Kollegen Simon Hawemann (ex-War From A Harlots Mouth/Nightmarer). Straight outta Florida erzählen die beiden Exil-Kartoffeln aus dem skurrilen Alltag eines sogenannten „Heavy Metal Berufsmusikers„. Gewagte Thesen wechseln sich ab mit reißerischen Halbwahrheiten und Gags am Tellerrand. Straßengeschichten aus erster Hand treffen auf eiskalte Business-Insides und endnerdigen Equipment-Talk. Und all das ausgerechnet aus Liebe. Aus Liebe zur Musik. Von Musikern für Musiker und alle die es werden woll(t)en… Präsentiert wird das Ganze von ESP Guitars!

Überall da wo es Podcasts gibt und geht direkt mit den ersten drei Folgen ins Rennen. Weitere Folgen dann alle zwei Wochen!

Zu hören hier:

Quelle: Oktober Promotion