4Fliegen: veröffentlichen Video zur neuen Single „Neben Dir“

Energiegeladen, dynamisch, druckvoll eingespielt – so klingen 4Fliegen live und auf Platte, irgendwo im Grenzbereich von Alternative, Indie, Pop-Rock mit deutschen Texten.

„Auf die Fresse mit Niveau“, so beschreibt Frontsänger und Gitarrist Johannes Donner die musikalische Ausrichtung. Einflüsse von Bands wie den Foo Fighters, The Police, The Intersphere oder Heisskalt hört man in den Songs von 4Fliegen teilweise stark heraus, allerdings findet die junge Band einen eigenen Sound, der sich stetig weiterentwickelt und vielfältig bleibt.

Im April 2017 veröffentlichten die vier Jungs ihre erste EP (Mit Einer Klappe) mit fünf Songs. Die zweite und aktuellste EP (Die Utopie Des Bleibens) folgte im September 2018, koproduziert von Matteo Schwanengel (u.a. Genetikk, Tiavo) und aufgenommen bei Phil Hillen (u.a. Fjørt) im SU2-Studio.

Die Platte umfasst drei einprägsame, facettenreiche und spannend arrangierte Songs, die sich textlich überwiegend mit verschiedenen menschlichen Beziehungen – zwischen Zweifeln, Auseinanderleben, Vermissen und Verbunden fühlen – beschäftigen.

Seit 2011 besteht die Saarbrücker Band in ihrer aktuellen Besetzung. Über die ersten Jahre überzeugten 4Fliegen neben Konzerten in verschiedensten lokalen Clubs, Kneipen und auf Open Air Bühnen im Saarland und Rheinland-Pfalz, bei ihren eigenen CD-Release-Konzerten und als Support-Act für Bands wie Kaffkönig, Tuys und Everyday Circus. In den Jahren 2016 und 2018 gewannen 4Fliegen den WND Band Battle und im Herbst 2019 folgte die erste überregionale Tour mit Konzerten in ganz Deutschland, Luxemburg und der Schweiz.

Schon zu Beginn ihrer gemeinsamen Bandgeschichte lag der Fokus der vier Musiker auf dem Livespielen. Die Energie, die Konzertbesucher/-innen aller Art vom Hocker haut, fängt die Band in mehreren Livesessions ein und zeigt ihre Qualität, die sie auf der Bühne ausmacht.

Nun veröffentlicht die junge Band heute ihr Video zur neuen Single Neben Dir.

Besetzung: