Architects: kündigen neues Album „For Those That Wish To Exist“ & Video zur ersten Single an

Architects kündigen für den 26. Februar 2021 mit Epitaph an. Die Post-Metalcore-Gigantenkündigen für den 26. Februar 2021 mit For Those That Wish To Exist ein neues Studioalbum viaan.

Das Video zur ersten Single Animals wurde überraschend gestern veröffentlicht und ist derzeit unter den aktuellen YouTube-Trends zu finden:

For Those That Wish To Exist, das die Band in Eigenregie produzierte, stellt sich inhaltlich die Frage, wie es mit dem Planenten Erde weitergehen soll trotz der anhaltenden, langsamen Zerstörung durch seine menschlichen Bewohner. In der jüngeren Vergangenheit markierte das Quintett bereits, welchen enormen Stellenwert der Umweltschutz für sie hat durch eine Zusammenarbeit mit Sea Shepherd, der offnen Kritik an der Fuchsjagd sowie durch die Produktion von nachhaltigen Merchandise-Artikeln.

Doch auch in der teils aussichtslosen Lage geben die Briten den erbitterten Kampf nicht auf und blicken hoffnungsvoll in die Zukunft. So kommentiert Drummer und Songwriter Dan Searle: