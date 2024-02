The Ghost Inside: neues Album „Searching For Solace“ erscheint ab dem 19.04. via Epitaph Records

Seit ihrer Gründung 2004 in El Segundo, Kalifornien, haben The Ghost Inside ein internationales Publikum mit ihren Liedern über Widerstandsfähigkeit, Ausdauer und Verletzlichkeit, die aus echten Lebenserfahrungen geboren wurden, begeistert. Nach fünf Studioalben kündigen sie ihr neues Album Searching For Solace an, das am 19. April digital und am 7. Juni physisch über Epitaph Records erscheint.

The Ghost Inside veröffentlichen auch die Leadsingle Wash It Away, in der Sänger Jonathan Vigil über die Erkenntnis nachdenkt, dass alles, sogar die Band, schnell verschwinden kann.

„Es ist wirklich schwer, alles niederzureißen, neu anzufangen und wieder aufzubauen“, erklärt die Band. „Ob das nun eine Beziehung, eine Ausbildung, eine Karriere oder ein Unternehmen ist. Nachdem man so viel Zeit in etwas investiert hat, kann es beängstigend sein, es zu verlieren und neu anzufangen.“

Das Performance-Video zeigt die Band in einem sintflutartigen Regen, komplett mit epischem Unterwasser-Shredding.

Das Musikvideo zu Wash It Away ab sofort hier ansehen!

Vier Jahre nachdem ihr selbstbetiteltes Album von Loudwire zu einem der besten Rock- und Metal-Alben des Jahres 2020 gekürt wurde, kommt Searching For Solace zu einem optimalen Zeitpunkt im Leben von The Ghost Inside. Neun Jahre nach dem schrecklichen Busunfall, der ihren Lebensweg für immer veränderte, haben Sänger Jonathan Vigil, die Gitarristen Zach Johnson und Chris Davis, Bassist Jim Riley und Schlagzeuger Andrew Tkaczyk eine esoterische Wahrheit über Ruhe gelernt. Wie die Redensart es sagt, „Der Weg ist das Ziel.“ – ein Thema, das sich durch das dynamische sechste Album der Band, Searching For Solace, zieht.

„Die Leute fragen mich immer, wie ich positiv bleibe“, sinniert Vigil. „Ich merke jetzt, dass es nie wirklich einen Zeitpunkt gibt, an dem man den Punkt des Glücks erreicht. Es ist eine ständige Reise. Ich weiß, dass das Leben aus Hügeln und Tälern besteht. Man muss bereit sein, sich auf neue Dinge einzulassen, für sich selbst einzustehen und sich anzupassen. Denn die Zielpfosten rücken immer weiter weg. Die Suche nach Trost hört nie auf.“

The Ghost Inside sind seit 2008 eine feste Größe in der Metalcore-Szene und vereinen das Können des Metalcore mit der Dringlichkeit des Punk. Searching For Solace wurde von Dan Braunstein (Spiritbox, Dayseeker) produziert, der für den Großteil des Albums verantwortlich zeichnet, während andere Tracks von Cody Quistad (Wage War), Carson Slovak und Grant McFarland (August Burns Red, Bloodywood) stammen. Das Album schlägt eine Brücke zwischen aggressiveren Klängen und nachdenklichen Botschaften und weist die grundlegendsten Elemente von The Ghost Inside auf: Ehrlichkeit, Verletzlichkeit, die Bedeutung und die Melodie. Searching For Solace, das sich nicht scheut, dunklere Themen und erweiterte Klanglandschaften anzusprechen, ist ein wesentlicher Bestandteil des Katalogs von The Ghost Inside.

„Es gibt mehr Gesang und Songstrukturen als auf dem Vorgängeralbum, aber es gibt auch einige der härtesten Songs, die wir je gemacht haben“, sagt Jim Riley (Bass). „Wir wissen wirklich, wer wir sind, und wir fühlen uns auch wohl dabei, in die Zukunft zu gehen. Dies ist ein neues Kapitel, aber es ist nicht losgelöst von dem, wie die Band vorher geklungen hat. Es ist eher eine Erweiterung. Wir sind begeistert davon.“

Searching For Solace – Tracklisting:

1. Going Under

2. Death Grip

3. Light Years

4. Secret

5. Split

6. Wash It Away

7. Cityscapes

8. Earn It

9. Wrath

10. Reckoning

11. Breathless

Die Metalcore-Giganten gehen auf eine Headliner-Tour durch Nordamerika mit den Special Guests Paleface Swiss, Bleed From Within und Great American Ghost, die am 19. April in Las Vegas beginnt und am 16. Mai in Ohio endet.

The Ghost Inside online:

https://www.theghostinside.com/

https://www.facebook.com/theghostinside/

https://www.instagram.com/theghostinside/