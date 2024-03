The Ghost Inside: haben neue Single „Split“ veröffentlicht

The Ghost Inside, seit 2008 eine feste Größe in der Metalcore-Szene, haben kürzlich ihr sechstes Album Searching For Solace angekündigt, das ein komplettes Bild zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Band zeichnet und eine klangliche Übersetzung der dunkelsten und hellsten Punkte ihrer bisherigen Reise anbietet. Die Platte erscheint am 19.04. digital via Epitaph, die physischen Varianten folgen Anfang Juni.

Nun stellen The Ghost Inside ihre neue Single Split vor, die bedrohliche Gefühle von Paranoia beschreibt, die durch einen sich verschlechternden psychischen Gesundheitszustand hervorgerufen werden.

Die Band erklärt: „Split handelt von den Zeiten, in denen deine Welt auseinanderfällt und du in deinem eigenen Kopf gefangen bist. Mit einer dunklen Fantasie, die dich die Realität in Frage stellen lässt und dich geradewegs auf deine Bruchstelle zusteuern lässt.“

Vier Jahre nachdem ihr selbst betiteltes Album von diversen Fachmagazinen zu einem der besten Rock- und Metal-Alben des Jahres 2020 gekürt wurde, kommt der Nachfolger Searching For Solace zu einem optimalen Zeitpunkt im Leben von The Ghost Inside. Neun Jahre nach dem schrecklichen Busunfall, der den Lebensweg der Bandmitglieder für immer veränderte, haben Sänger Jonathan Vigil, die Gitarristen Zach Johnson und Chris Davis, Bassist Jim Riley und Schlagzeuger Andrew Tkaczyk eine gutes Stück Wahrheit über Ruhe gelernt. Wie das Axiom sagt: „Es ist die Reise, nicht das Ziel“ – ein Thema, das sich wie ein roter Faden durch das dynamische sechste Album der Band zieht.

Searching For Solace vereint die Fähigkeiten des Metalcore mit der Dringlichkeit des Punk und wurde von Dan Braunstein (Spiritbox, Dayseeker) produziert, der für den Großteil des Albums verantwortlich zeichnet. Weitere Tracks wurden von Cody Quistad (Wage War), Carson Slovak und Grant McFarland (August Burns Red, Bloodywood) produziert. Das Album schlägt eine Brücke zwischen aggressiveren Klängen und nachdenklichen Botschaften und weist die grundlegendsten Elemente von The Ghost Inside auf: Ehrlichkeit, Verletzlichkeit, die Botschaft und die Melodie. Searching For Solace, das sich nicht scheut, dunklere Themen anzusprechen und erweiterte Klanglandschaften zu durchqueren, fügt sich als ein wesentlicher Bestandteil in die Diskografie von The Ghost Inside ein.

„Es gibt mehr Gesang und Songstrukturen als auf dem Vorgängeralbum, aber es gibt auch einige der härtesten Songs, die wir je gemacht haben“, erklärt Riley (Bass). „Wir wissen wirklich, wer wir sind, und wir fühlen uns auch wohl dabei, in die Zukunft zu gehen. Dies ist ein neues Kapitel, aber es ist nicht losgelöst von dem, wie die Band vorher geklungen hat. Es ist eher eine Erweiterung davon. Wir sind absolut begeistert vom Ergebnis.“

Searching For Solace Tracklist:

1. Going Under

2. Death Grip

3. Light Years

4. Secret

5. Split

6. Wash It Away

7. Cityscapes

8. Earn It

9. Wrath

10. Reckoning

11. Breathless

