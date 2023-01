Beim Frühjahrsausmisten findet sich doch immer noch das eine oder andere Schätzchen, bei dem man sich fragt, warum das Ganze erst jetzt zum Vorschein kommt. Ob die im Jahr 2019 in Los Angeles gemachte Konzertaufnahme von The Ghost Inside zu den Schätzen gehört oder eher in der Versenkung hätte verschwinden sollen, werden wir hier erfahren. Ich selbst bin gespaltener Meinung, wenn es um Live-Platten geht. Bei ungefähr fünfzig Prozent der Releases bekommt man eine Qualität geboten, die einer schlechten Studioqualität nahekommt, bei der wenig Atmosphäre und wenig Publikum transferiert wird. Bei den anderen fünfzig Prozent wird das Momentum perfekt eingefangen und man fühlt sich so, als wäre man in der ersten Reihe mit dabei (eine gute Anlage/Kopfhörer vorausgesetzt). Rise From The Ashes: Live At The Shrine ist eine bockstarke Compilation. Die Atmosphäre, welche im Shrine Auditorium eingefangen wurde, zeigt, dass The Ghost Inside unabhängig ihrer Studioperformance auch wissen, wie man vor Publikum überzeugt. Mal gibt es Mitsingpassagen und mal den einen oder anderen Zwischenruf. Ich finde es sehr positiv, dass man hört, dass es sich hier um Menschen handelt und dass die Tracks nicht glattpoliert sind. Also, auch wenn der Gesang mal nicht zu 100 % passt oder wenn die Drums mal um ein Sechzehntel danebenliegen, dann freue ich mich wie ein kleines Kind – denn das macht in meinen Augen eine gute Liveperformance aus. Gänsehautgarantie gibt es bei Dark Horse und selbstverständlich bei meinem liebsten Song von The Ghost Inside Engine 45. Zusammengefasst lässt sich singen: „(..) all my life I`ve been waiting for something (..)“ und „(..) that (..) came (..)” – was für eine coole Live-Platte! Wenn die Herren von The Ghost Inside im April mit dem Impericon Festival durch Deutschland touren, dann sollte ich mir doch dringend mal ein Ticket sichern.

Hier! geht es für weitere Informationen zu The Ghost Inside – Rise From The Ashes: Live At The Shrine in unserem Time For Metal Release-Kalender.