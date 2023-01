Pink Floyd: 50 Jahre „The Dark Side Of The Moon“ Boxset erscheint am 24.03.2023

Es ist eines der ikonischsten, einflussreichsten und meistverkauften Alben aller Zeiten: The Dark Side Of The Moon. Am 24.03.2023 ist es auf den Tag genau 50 Jahre her, dass Pink Floyd ihr bahnbrechendes Werk in Deutschland veröffentlichten (01.03.2023 in den USA / 16.03.2023 im UK). Dieses besondere Datum wird mit der Veröffentlichung eines neuen Deluxe-Boxsets gefeiert, das am 24.03.2023 bei Warner Music erscheint.

The Dark Side Of The Moon hat bis heute nichts von seiner Popularität eingebüßt und fasziniert immer wieder neue Generationen von Hörer:innen. Pink Floyd entwickelten das Album seinerzeit teilweise im Rahmen ihrer Live-Performances, was dazu führte, dass eine frühe Version der Suite bereits einige Monate vor Beginn der Studioaufnahmen seine Live-Premiere im Londoner RainbowTheatre feierte. The Dark Side Of The Moon ist das achte Studioalbum von Pink Floyd und wurde 1972 und 1973 in den EMI Studios (heute Abbey Road Studios) in London aufgenommen. Das ikonische Plattencover, auf dem ein weißer Lichtstrahl sich in einem Prisma in den Spektralfarben bricht, wurde von Storm Thorgerson von Hipgnosis entworfen und von George Hardie gezeichnet. The Dark Side Of The Moon hat sich weltweit über 50 Millionen Mal verkauft.

Das neue Deluxe-Boxset enthält die CD und das Klappcover-Vinyl des 2023 neu gemasterten Studioalbums sowie eine Blu-Ray + DVD mit dem originalen 5.1-Mix und den remasterten Stereo-Versionen. Auf einer weiteren neuen Blu-Ray gibt es einen Atmos-Mix des Albums, dazu kommen CD- und LP-Versionen von The Dark Side Of The Moon – Live At Wembley Empire Pool, London, 1974. Eine vollständige Übersicht aller Konfigurationen findet sich unten.

The Dark Side Of The Moon – Live At Wembley Empire Pool, London, 1974 ist ab dem 24.03.2023 auch separat als CD und erstmals überhaupt als Vinyl erhältlich. Die Liveaufnahme entstand im November 1974 im Rahmen der Wintertournee der Band und ist nun zum ersten Mal als eigenständiges Album zu haben. Das Cover zeigt eine 1973 von George Hardie erstellte Strichzeichnung.

Freunde hochwertig gestalteter Coffee Table Books können sich außerdem auf die Veröffentlichung eines begleitenden Bandes freuen, der von der Fotografin Jill Furmanovsky kuratiert, von Hipgnosis-Mitbegründer Aubrey Powell als Art Director betreut und unter Mitwirkung der Bandmitglieder gestaltet wurde. Das Buch erscheint im LP-Format und zeigt seltene und bisher unveröffentlichte Fotos, die während der Dark Side Of The Moon-Tourneen von 1972 bis 1975 aufgenommen wurden. Eine damals im Melody Maker veröffentlichte Rezension des Wembley-Konzerts aus dem Oktober 1972 bietet zudem einen Einblick in einen der berühmtesten Auftritte von Pink Floyd Floyd, dazu kommt eine vollständige Auflistung der Tourdaten. Das Buch Pink Floyd – The Dark Side Of The Moon: 50th Anniversary ist ebenfalls ab dem 24.03.2023 erhältlich und erscheint über Thames & Hudson.

Nicht nur durch das ikonische Prisma-Cover weiß man: Pink Floyd waren immer auch eine visuelle wegweisende Band. Zum 50. Jahrestag von The Dark Side Of The Moon lädt die Band daher eine neue Generation von Animator:innen zu einem besonderen Wettbewerb ein: Es gilt, für jeden der 10 Songs des ikonischen Albums neue Musikvideos zu erschaffen. Die Band arbeitet seit Anbeginn ihrer Karriere mit Animatoren zusammen (u.a. Emes, Gerald Scarfe), und in einigen Fällen sind die visuellen Untermalungen der Songs so legendär geworden wie die Musik selbst. Das 50. Jubiläum wird diese Tradition fortführen. Animator:innen rund um die Welt sind eingeladen, in den kommenden Monaten eine neue visuelle Sichtweise dieser zeitlosen akustischen Werke vorzulegen. Teilnehmende Animator:innen können dabei bis zu zehn Videos einreichen – eines pro Album-Song. Die oder der Gewinner:in wird von einer Expertenjury ausgewählt, der Pink Floyds Nick Mason, Aubrey „Po“ Powell (Pink Floyds Creative Director) und das BFI (British Film Institute) angehören. Einsendeschluss für die Beiträge ist der 30.11.2023. Alle weiteren Infos zur Teilnahme gibt es unter https://www.pinkfloyd.com/competition/.

Am 27.02.1973 veranstaltete EMI Records im London Planetarium eine Pressekonferenz, bei der Pink Floyds neues Album The Dark Side Of The Moon erstmals der Weltöffentlichkeit vorgestellt wurde. Obwohl die Kuppel des Planetariums zu den Klängen der Musik nur eine Auswahl an Sternen, Sternbildern und kosmischen Aufnahmen zeigen konnte, war der Event ein durchschlagender Erfolg. Fünfzig Jahre später hat die Technologie riesige Fortschritte gemacht. Man darf sich also auf Großartiges einrichten, wenn es nun, zur Feier des 50. Geburtstages dieses ikonischen Albums, einmal mehr ins Planetarium geht. Und zwar dieses Mal nicht nur in London: Planetarien auf der ganzen Welt öffnen ihre Pforten für ein 42-minütiges Kuppelerlebnis mit atemberaubenden Bildern des Sonnensystems und darüber hinaus, untermalt von den Klängen von The Dark Side Of The Moon. Weitere Details zu dem Screening können bei den örtlichen Planetarien erfragt werden.

Freuen kann man sich auf eine Präsentation, die analog zu den Albumtiteln chronologisch in zehn Teile unterteilt ist. Jeder Teil hat ein anderes Hauptthema – manche futuristisch, andere eine Retro-Referenz an die visuelle Geschichte von Pink Floyd. Gemeinsam ist allen Teilen, dass sie sich um eine Zeit- und Raumerfahrung drehen und die neuesten Technologien zunutze machen, wie sie nur ein Planetarium bieten kann. The Dark Side Of The Moon im Planetarium, das ist ein immersives Erlebnis, ein allumfassender Surround-Sound- und visueller Hochgenuss, der die Realität (und das 2D-Erleben) für 42 kostbare Minuten weit hinter sich lässt.

Die Jubiläumsveröffentlichung zu 50 Jahre The Dark Side Of The Moon von Pink Floyd kann hier vorbestellt werden

Das Buch zu 50 Jahre Pink Floyd – The Dark Side Of The Moon: 50th ist hier und hier erhältlich