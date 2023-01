Florinsmarkt Koblenz: gibt den bisherigen Konzertfahrplan bekannt

Der altehrwürdige Metalschuppen in der Koblenzer Altstadt, der Florinsmarkt, hat seinen bisherigen Konzertfahrplan bekanntgegeben.

Eröffnet wird die Konzertsaison im Florinsmarkt am 25.02.2023 gleich mit einem Leckerbissen: Die Koblenzer Heavy Doomer Moontowers werden an diesem Abend nicht zum ersten Mal den Florinsmarkt in Schutt und Asche legen. Unterstützt werden sie an diesem Abend von den Siegburger Groove Metallern Sober Truth.

Die Metalfans dürfen sich wieder auf einige großartige Events in toller Atmosphäre freuen. Da die jeweiligen Kartenkontingente begrenzt sind, heißt es, sich früh genug die heißbegehrten Karten zu besorgen. Für einige Gigs ist der VVK bereits eröffnet.

Hier die (vorläufige) Übersicht:

25.02. Moontowers + Sober Truth (VVK eröffnet!)

14.04. Bad Butler + Re-Machined (VVK eröffnet)

29.04. Dubiosis + Surprise Support

11.05. Against Evil + Warwolf (VVK eröffnet!)

19.05. Eradicator, Fabulous Desaster + Solitary

03.06. Karnage, Cate + Beyond Fading Dreams

Über Updates informieren wir euch hier bei Time For Metal natürlich. Die Events finden im Herzen der Altstadt von Koblenz hier statt:

Florinsmarkt Koblenz

Burgstraße 16

56068 Koblenz

Jochen und sein freundliches Team freuen sich auf viele Metalheads! Be there and shake your hair!