Entheos: kündigen neues Album „Time Will Take Us All“ an

Indem sie den progressiven Death Metal in immer phantasievollere Richtungen treiben, heben sich Entheos weiterhin von der Masse ab. Mit Elementen aus unzähligen Genres – darunter Death Metal, Groove, Grunge, Electronica, Slam, Gothic Rock, Jazz, Prog und mehr – haben sie sich mit jeder Veröffentlichung weiterentwickelt und kehren nun mit dem Nachfolger des bahnbrechenden Dark Future aus dem Jahr 2017 zurück, dem vielfältigen und aufregenden Time Will Take Us All. Es erscheint am 3. März über Metal Blade Records. Pre-order hier: metalblade.com/entheos

Heute teilt die Band auch das Video zu I Am The Void. Schaut es euch hier an:

„Wir sind unglaublich stolz darauf, unser neues Album Time Will Take Us All anzukündigen„, so die Band. „Das Konzept des Albums ist eines des Wachstums und der Selbstreflexion, das sich auf die wahre menschliche Gemeinsamkeit konzentriert – dass unsere Zeit auf der Erde flüchtig ist und dass es an jedem von uns liegt, was wir mit diesem Wissen anfangen. Dies spiegelt sich wunderbar in Eliran Kantors surrealer Covergrafik wider.“

Die Band erklärt weiter: „Wir freuen uns, die neue Single I Am the Void zu veröffentlichen. Dieser Song leitet die zweite Hälfte des Albums ein und steht für das Gefühl, den eigenen Ängsten und Sorgen nicht entkommen zu können. Das Video wurde von dem unglaublichen David Brodsky, Allison Woest und ihrem Team bei My Good Eye Visuals gedreht.“

Time Will Take Us All Tracklist:

01. Absolute Zero

02. In Purgatory

03. The Interior Wilderness

04. Oblivion

05. I Am The Void

06. Darkest Day

07. Clarity In Waves

08. The Sinking Sun

09. Time Will Take Us All

„Als wir mit dem Schreiben begannen, wussten wir, dass wir wirklich etwas Dunkleres und Schwereres machen wollten, das immer noch einzigartig für Entheos ist, und wir wussten, dass wir ein Album machen wollten, das wirklich aus unserem Herzen kommt und einfängt, wohin wir diese Band bringen wollen„, erklärt Sängerin Chaney Crabb.

„Das neue Album hat auch einen starken ‚trippy‘ Vibe, nicht in einem generischen Sinne, sondern so, dass man sich nach dem Hören wie auf einer Reise fühlt„, fügt Multi-Instrumentalist Navene Koperweis hinzu. „Ich habe schon immer Alben geliebt, die mir dieses Gefühl vermitteln. Ich kann nicht sagen, dass wir uns diese Erfahrung vorgenommen haben, es ist einfach so passiert und darauf bin ich stolz.“

Die Verkleinerung auf zwei Musiker im Jahr 2020 hat dazu beigetragen, die Band zu straffen und den Kernmitgliedern die Möglichkeit zu geben, die Musik zu machen, die sie wollen, ohne Kompromisse einzugehen, was eindeutig zu ihrem Vorteil ist. Koperweis – der in der Live-Besetzung der Band die Rolle des Schlagzeugers übernimmt – hat schon seit langem die meisten Gitarrenparts geschrieben, so dass es sich nicht um einen radikal anderen Schreibprozess handelte, sondern ihm die Freiheit der vollständigen Kontrolle gab. „Ich sage den Leuten, dass dieses Album mehr von allem ist, was wir machen, nur dass es diesmal in alle Richtungen tiefer ist„, sagt Koperweis. „Wir tauchen nicht mehr unseren Zeh in den Pool mit bestimmten Aspekten, wenn wir uns entscheiden, irgendwo hinzugehen, gehen wir verdammt nochmal dorthin.“

Sie setzt weniger auf Synthesizer und elektronische Produktion als auf früheren Veröffentlichungen. Viele der atmosphärischen Elemente werden von der Gitarre beigesteuert, und zum ersten Mal gibt es sogar eine akustische Gitarre auf einem Entheos-Album. Crabb hat sich auch mehr angestrengt als je zuvor, sie ist daran interessiert, ständig zu üben, um neue Tonhöhen und Klangfarben in ihrer Stimme zu finden, und sie hat ganz sicher die Bandbreite ihres Schreiens erweitert. Es ist auch das erste Entheos-Album, auf dem sie singt, und an vielen Stellen nutzt sie ihr gepitchtes Schreien, um melodische Linien hinzuzufügen.

Als es darum ging, die Texte zu schreiben, wusste Crabb, dass sie über ihre eigenen „Erfahrungen als Mensch“ schreiben wollte und das Album auf der Grundlage des verweilenden Bewusstseins vieler Menschen angehen wollte, dass es so viel Welt da draußen gibt und es so viele verschiedene Erfahrungen zu machen gibt – aber so wenig Zeit. Dieser Gedanke wurde ihr jedoch im August 2021 klar, als sie an dem Tag, an dem sie mit den Aufnahmen begann, mit ihrem Elektroroller verunglückte.

„Ich weiß nicht mehr, wie ich gefallen bin, aber als ich aufwachte, war ich wirklich schwer verletzt. Kies war in meiner Unterlippe eingebettet und hatte die Innenseite meines Kinns von meinem Gesicht abgetrennt, meine Oberlippe war komplett aufgespalten, so dass meine Zähne zu sehen waren, meine Nasenscheidewand war in zwei Teile gespalten und meine Nase war komplett zur Seite gebogen – am Ende musste ich mit 100 Stichen genäht werden und war drei Monate lang nicht in der Lage, zu singen. In diesen Monaten konnte ich meine Nase und meine Lippen nicht mehr bewegen, und bis heute habe ich die Kontrolle darüber noch nicht wiedererlangt.“

Aufgrund dieses Unfalls befand sie sich mental in einer seltsamen Lage, in der sie sich einerseits glücklich und dankbar für jede Sekunde fühlte, die sie am Leben war und die sie mit den Menschen verbringen konnte, die sie liebte, andererseits aber auch völlig deprimiert war, weil die Ungewissheit über ihre Verletzungen so groß war. Sie erzählt: „Das Album entstand als eine Reise aus den Tiefen der Depression in die Dankbarkeit, aber letztlich als eine Auseinandersetzung mit unserer Zeit und wie kostbar sie ist.“

Koperweis kümmerte sich um die Produktion und Mark Lewis (Whitechapel, The Black Dahlia Murder) mischte die Platte ab. Das gesamte Schlagzeug wurde von Zack Ohren bei Castle Ultimate aufgenommen, während Koperweis die Gitarren und den Gesang einspielte. Außerdem rekrutierten sie das ehemalige Mitglied Evan Brewer für den Bass. Obwohl die Band an ihrem Status als Zwei-Mann-Band festhält, hat sie eine Live-Besetzung mit Brian James (ex-Fallujah) und Robert Brown (ex-Slaughter To Prevail) an der Gitarre, die ihrem Ruf als Killer-Live-Band gerecht wird. Nachdem sie das beste Album ihrer Karriere abgeliefert haben, sind sie auch geistig in einer sehr guten Verfassung, aber sie übertreffen sich nicht selbst.

Das Album erscheint in den nachstehenden Formaten:

Digital / Streaming

CD Jewelcase

Vinyl – Dark Gray & White Marble (US exclusive)

Vinyl – Clear with Gold Metallic & Black Marble (US exclusive)

Vinyl – Red / Gold Melt (A Side B side) (EU exclusive)

