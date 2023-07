The Ghost Inside: neue Single „Earn It“ samt Musikvideo online

Jetzt melden sich The Ghost Inside mit Der Von Dan Braunstein (Spiritbox, Dayseeker) Produzierten neuen Single Earn It via Epitaph zurück.

Mit Earn It, ihrer ersten neuen Veröffentlichung seit dem selbstbetitelten Album von 2020, melden sich die Metalcore-Schwergewichte mit voller Wucht zurück. Mit eindringlichen Gitarren und krachenden Drums wechselt Frontmann Jonathan Vigil mit Leichtigkeit von brutalen Schreien zu cleanem Gesang. Über die Botschaft hinter dem Song verrät er: „Manchmal denken die Leute, dass sie aufgrund ihres sozialen Status oder der Umstände, in die sie hineingeboren wurden, ein Anrecht auf Größe haben. Nichts, was sich lohnt, wird einem jemals geschenkt. You gotta Earn It.“