Staind: veröffentlichen neue Single „Cycle Of Hurting“

Die Multi-Platin-Rockband Staind veröffentlicht mit Cycle Of Hurting, einen brandneuen Song aus dem am 15.09.2023 erscheinenden neuen Album Confessions Of The Fallen (Alchemy Recordings/BMG):

Der mit Spannung erwartete neue Longplayer Confessions Of The Fallen, ist das erste neue Studioalbum der Band seit 2011.

Die 10 Tracks auf Confessions Of The Fallen erkunden eine Vielzahl von klanglichen Nischen. Die Debütsingle Lowest In Me (derzeit auf Platz 2* der aktiven Rockcharts), Cycle Of Hurting, Was Any Of it Real?“ und Hate Me Too preschen mit unerbittlicher Wut voran, wobei die Elektronik die frenetischen Angriffe der Musiker noch verstärkt. Tracks wie Out Of Time, In This Condition und The Fray zeichnen sich durch fließende Arrangements und mitreißende Dynamikwechsel aus, während Here And Now und das vorsichtig optimistische Better Days uns daran erinnern, dass Staind das Hübsche nicht fremd ist – wenn es angebracht ist, versteht sich.

Textlich schöpft Confessions Of The Fallen wieder aus den dunklen, nachdenklichen Ecken, die Lewis in Stainds Liedern schon immer ausgegraben hat, und diese 10 Songs sind so persönlich wie nie zuvor. „Ich arbeite mich immer noch durch meine Probleme„, sagt Aaron. „Ich arbeite mich immer noch durch meine Probleme, und bis dahin träume ich von besseren Tagen. Ich hoffe, so fühlt sich jeder im Moment… bessere Tage stehen uns noch bevor.“