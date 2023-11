In This Moment – Godmode

In This Moment haben Ende Oktober ihr achtes Studioalbum Godmode über BMG veröffentlicht. Für mich überraschend, hat es das Langeisen nach Ritual und Mother nicht in die deutschen Albumcharts geschafft. Ein Grund mehr, gut vier Wochen nach der Veröffentlichung in den Silberling hineinzuhören, der auf 40 Minuten Spielzeit kommt und dabei durch zehn einzelne Tracks streicht. An der Spitze der amerikanischen Metalcore und Alternative Metal Band steht weiterhin die Frontfrau Maria Brink. Sie ist das ganz klare Aushängeschild der Formation. In This Moment geben gerne mal Vollgas, nutzen aber auch progressive Momente für sich. Der Sound ist breit gefächert und die fünf Musiker lassen ihre Klänge gerne treiben.

Der Weg ist das Ziel und so springen wir einmal kopfüber in Godmode. Den Start in die Scheibe formt der Titeltrack selber und gibt dem neusten Output ein Gesicht. Elektronisch versetzt drehen In This Moment den Regler auf. Alternative Metalcore sprudelt aus den Boxen, während die beiden Gitarristen Chris Howorth und Randy Weitzel schnell das Zepter in die Hand nehmen. Kent Diimmel hinter der Schießbude sorgt für die passenden Rhythmen. Düster, gar nostalgisch gleiten die Amerikaner durch die Songs. Dabei hinterlassen sie durch die Bank weg einen guten Eindruck, auch wenn die ganz großen Höhepunkte nicht auf dem Silbertablett serviert werden. Godmode ist eine dieser Veröffentlichungen, welche man öfter auf die Ohren bekommen muss, damit es richtig zünden kann. Nach dem fünften Durchlauf in gut zwei Wochen bleibt das positive Empfinden bestehen. Welcher Track aus der Masse emporsteigt? Keiner! Das Kollektiv ist stark, einzelne Werke schaffen es nicht an die Spitze. In This Moment leben im achten Album von der Gesamtspielzeit, die den Hörer schlussendlich doch noch an die Hand nehmen kann, wenn man sich darauf einlässt. Im Fokus bleibt dabei Maria Brink, die einen großartigen Job während der emotionalen Achterbahnfahrt macht.

HIER! geht es für weitere Informationen zu In This Moment – Godmode in unserem Time For Metal Release-Kalender.