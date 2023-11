Midas Fall: veröffentlichen Titeltrack vom neuen Album „Cold Waves Divide Us“

Die schottische Alt/Post/Progressive-Rock-Band Midas Fall präsentiert die gleichnamige Single ihres kommenden fünften Albums Cold Waves Divide Us mit einem düsteren Sci-Fi-Video von Sharon Ritossa und Gabriele Ottino von Riot Studio. Das Album wird am 8. März 2024 auf CD/LP/Digital via Monotreme Records erscheinen.

Die Musik baut sich langsam auf, während Elizabeth Heatons Stimme anmutig über der wachsenden Kraft unter ihr schwebt, vor einer rasenden visuellen Landschaft von „Natur, aber nicht ganz so, wie wir sie kennen“.

Ottino erklärt: „Wir wollten diesem Musikvideo die Atmosphäre eines dystopischen Dschungels verleihen. Die Natur wird durch den Virus einer hyperkapitalistischen und hyperproduktiven Zivilisation genetisch verändert, in der die Technologie beginnt, ein Bewusstsein zu entwickeln. Anstatt Menschen und Pflanzen zu vernichten, passt sie sich an und modifiziert sich selbst, um in den Körpern und Gliedmaßen derjenigen zu existieren, die die Katastrophen der Erde überlebt haben. Niemand geht zugrunde, niemand lebt wie zuvor; alles wird umgewandelt.“

Bei der verwendeten Technik handelt es sich um eine gemischte Technik, die Filmmaterial, 3D und rein generatives Material kombiniert und so bearbeitet wurde, dass eine erzählerische Grundlage entstand. Der nächste Schritt bestand darin, verschiedene Abschnitte des Videos durch das AI Stable Diffusion Tool zu schicken, um surreale und einzigartige Umgebungen, Vorschläge, Formen und Texturen zu schaffen.

Michael Hamilton hat sich mit den Gründungsmitgliedern Elizabeth Heaton und Rowan Burn zusammengetan, um den Nachfolger ihres 2018 mit dem Prog Magazine Awards Limelight Award ausgezeichneten Albums Evaporate zu schreiben.

Auf Cold Waves Divide Us zeigen sich Midas Fall von ihrer selbstbewusstesten Seite, jeder Song bewegt sich wunderbar zwischen leise und laut, sanft und krachend. „Dieses Album ist eine schwerere und größere Erfahrung als das letzte Album“, sagt Heaton. „Wir haben die atmosphärischen Streicher und 80er-Jahre-Synthies von Evaporate beibehalten, wollten aber schwerere, vielschichtige Elemente hinzufügen, um mehr das zu repräsentieren, wie wir live klingen.“

Der Opener In The Morning We’ll Be Someone Else beginnt ruhig mit ruhigem Klavier und Gesang und steigert die Spannung bedrohlich zu krachenden Gitarrenwänden und Heatons hochfliegenden Vocals. I Am Wrong donnert mit stampfenden rhythmischen Drums, die sich um schwere Schwaden von tiefen und zarten melodischen Höhen drehen. Bei Monsters ist die Band nachdenklicher, mit einem ätherischen Anfang, der Platz macht für herrlich synkopierte Gitarren und Schlagzeug, während Cold Waves Divide Us langsamer wird und Heatons Stimme anmutig über der wachsenden Kraft unter ihr schwebt. Avalanche ist ein bittersüßes Wiegenlied, das Heatons herzzerreißenden Gesang in einem der ruhigeren Momente des Albums präsentiert. Point Of Diminishing Return zeigt einen elektronischeren Einfluss, mit glitzernden, schimmernden Synthesizern, die den Platz der Gitarrenmelodien einnehmen, aber mit all der Post-Rock-Schönheit, für die das Duo bekannt ist, etwas, das Little Wooden Boxes perfekt zeigt, indem es gekonnt zwischen sanfter, sauberer Gitarre und Klavier und beschwingter, erhebender Vollband-Epik schwebt.

Das Album wird digital, als CD und in einer limitierten Auflage von 500 LPs auf 180 g Vinyl (150 schwarz, 350 klar mit orange-schwarzem Spritzer) veröffentlicht. Die ersten 50 physischen Vorbestellungen im Monotreme Records-Webshop erhalten außerdem ein limitiertes A5-Booklet mit Abbildungen von handgeschriebenen Textentwürfen und Zeichnungen von Elizabeth Heaton.

Vorbestellungen sind ab sofort hier möglich: https://tinyurl.com/MidasFall

Cold Waves Divide Us Tracklist:

1. In The Morning We’ll Be Someone Else

2. I Am Wrong

3. Salt

4. In This Avalanche

5. Point Of Diminishing Return

6. Monsters

7. Atrophy

8. Cold Waves Divide Us

9. Little Wooden Boxes

10. Mute

Midas Fall live 2024:

16.04. München, Sonny Red Club

17.04. Dresden, Polimagie Festival

18.04. Karlsruhe, Kohi

19.04. Neunkirchen, Stummsche Reithalle

20.04. Osnabrück, Pop Salon Festival

