Midas Fall: neue Livesession „In The Morning We’ll Be Someone Else“

Nach der kürzlichen Veröffentlichung ihres hochgelobten fünften Albums Cold Waves Divide Us präsentieren Midas Fall eine Live-Session von In The Morning We’ll Be Someone Else, die im Venice of the North Studio in Glasgow, Schottland, aufgenommen wurde und einen Vorgeschmack auf ihre bevorstehenden Tourdaten in Deutschland und Großbritannien gibt.

Cold Waves Divide Us ist sowohl digital als auch als CD und in einer limitierten Auflage von 500 LPs auf 180 g Vinyl (150 x schwarz, 350 x Clear w/ Orange/Black Splatter) erhältlich. Die ersten 50 physischen Vorbestellungen im Monotreme Records-Webshop erhalten außerdem ein limitiertes A5-Booklet mit Abbildungen von handgeschriebenen Textentwürfen und Zeichnungen von Elizabeth Heaton.

Auf Cold Waves Divide Us zeigen sich Midas Fall von ihrer selbstbewusstesten Seite, jeder Song bewegt sich wunderbar zwischen leise und laut, sanft und krachend. „Dieses Album ist eine schwerere und größere Erfahrung als das letzte Album“, sagt Heaton. „Wir haben die atmosphärischen Streicher und 80er-Jahre-Synthies von Evaporate beibehalten, wollten aber schwerere, vielschichtige Elemente hinzufügen, um mehr das zu repräsentieren, wie wir live klingen.“

Midas Fall live:

16.04. München, Sonny Red Club

17.04. Dresden, Polimagie Festival

18.04. Karlsruhe, Kohi

19.04. Neunkirchen, Stummsche Reithalle

20.04. Osnabrück, Pop Salon Festival

Weitere Infos zu Midas Fall und Cold Waves Divide Us könnt ihr hier nachlesen: