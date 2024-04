Pussy Sisster: veröffentlichen neue Single/Video „Brotherhood“

Pussy Sisster sind zurück und präsentieren mit Brotherhood die erste Single ihres neuen Albums Here Are The Pussys. Der Song repräsentiert nicht nur das Album an sich, sondern auch den Lebensstil und Spirit der Band, der dem ihren vorwiegend California-based Sleate/Glamrock Kollegen in nichts nachsteht.

Sänger Alex Nad: „Hey Rockfreunde, wir wünschen euch viel Spaß mit dem neuen Pussy Sisster Video Brotherhood.

Wir haben uns für ein Story-Video für Brotherhood entschieden, da es die langjährige Verbundenheit von Pussy Sisster widerspiegeln soll! Wir sind froh, mit Produzent Michael Vetter jemand gefunden zu haben, der dies perfekt auf den Punkt brachte …

Also macht euch ein kaltes Bier auf, lehnt euch zurück und ab geht der Pussy-Circus!“

Damit beginnt auch der offizielle Vorverkauf des Albums Here Are The Pussys (VÖ-Datum 10.05.2024)

Album: pussysisster.epr.rocks

Digital: save-it.cc/epr/brotherhood

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: