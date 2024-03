Pussy Sisster: veröffentlichen Artwork & Tracklist ihres neuen Albums „Here Are The Pussys“

Pussy Sisster sind zurück: mit neuem Label und neuem Album knüpfen sie nahtlos an ihre wilde und lässige Vergangenheit an. Zehn Songs, die alles haben, was ein wahrer Verfechter des Sleaze Rock liebt und hören will.

Der Ratschlag „Sperrt eure Töchter ein!“ gilt nach wie vor, denn auch live werden Pussy Sisster ihrem Ruf gerecht werden.

Das Artwork stammt vom Artwork Pirat (Michael Heins), für den Mix ist abermals das ARTist Tonstudio (Sven Gallinsky) verantwortlich, das schon am Vorgänger Album beteiligt war. Gemastered wurde Here Are The Pussys in der Schraubfabrik (Jan Kalt).

„In jedem sicheren Hafen beginnen Erfolgsgeschichten … El Puerto Records und Pussy Sisster sind bereit dafür!“

Biografie:

Pussy Sisster are back …

die Vorreiter der neuen Welle des Sleaze Rocks sind zurück! Sperrt eure Töchter ein …

Knallende Rock ’n‘ Roll Riffs, Bed Time Stories und Balladen voller Gefühl … das ist das neue Album Here Are The Pussys.

„Musik ändert sich – aber den Pussy-Rock wird es immer geben“ – so denken die Jungs von Pussy Sisster, und genauso leben sie ihn auch: WILD, HEISS und vor allem EXPLOSIV!

Pussy Sisster, die 2002 von Alex Nad, Wolfgang Schwechheimer, Markus Herzog und Chris Nad gegründet wurden, haben sich seit der Bandgründung das Ziel gesetzt: den Weg immer nach oben zu gehen. Sie spielten schon auf Festivals wie Wacken, Masterz Of Rock, Baltic uva. aber auch im Vorprogramm von Bands wie Billy Idol, Helloween, Steel Panther, LA.Guns, Sweet und unzähligen mehr. Fünf US-Touren mit Konzerten in legendären Clubs wie The House Of Blues, Viper Room, Whiskey A Go Go in Hollywood können die Jungs aus dem Raum Karlsruhe auf ihre Fahne schreiben.

Den Meisten dürften sie aber durch ihre unzähligen TV Sendungen wie z.B. Goodbye Deutschland, Promi Dinner, Big Brother, Pussy Sisster in Hollywood usw. ein Begriff sein.

Nach Corona und Babypause sind die Miezen aus dem Badnerland endlich mit einer neuen Scheibe zurück und bereit wieder die Bühnen zu rocken … Miau !!!

Here Are The Pussys Tracklist:

1. On The Run

2. Love Is Gone

3. Here Are The Pussys

4. Girls In Bed

5. Black Sheep (Of The Family)

6. Circus Of The Dark

7. Song For Mum And Dad

8.World Of Tomorrow

9. Humanity

10. Brotherhood

Line-Up:

Alex Nad – Vocals

Coma – Bass

Harry LaForce – Guitars

Janis Hiemesch – Drums

Chris Nad – ’s Management

More Info:

www.pussysisster.com

www.facebook.com/PSisster