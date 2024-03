U.D.O. auf Touchdown World Tour 2023/24 am 14.03.2024 im Kulturzentrum Pumpwerk in Wilhelmshaven

Eventname: Touchdown World Tour 2023/24

Headliner: U.D.O.

Vorband: The Unity

Ort: Kulturzentrum Pumpwerk, Wilhelmshaven

Datum: 14.03.2024

Kosten: 37,20 € VVK (Ausverkauft)

Genre: Heavy Metal

Besucher: ca. 800 Besucher

Veranstalter: Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH

Link: https://www.wilhelmshaven-touristik.de

Setliste U.D.O.:

Isolation Man Break The Rules Forever Free Metal Machine Never Cross My Way Independence Day The Wrong Side Of Midnight Fight For The Right Heart Of Gold In The Darkness Man And Machine Pain Metal Never Dies One Heart One Soul Touchdown I Give as Good as I Get Holy They Want War Animal House We Will Rock You

Heute macht die Touchdown World Tour 2023/24 Halt am Jadebusen. U.D.O. haben bereits positive Erfahrungen mit dem Kulturzentrum Pumpwerk in Wilhelmshaven gesammelt und wollen erneut ein furioses Heavy Metal Feuerwerk abbrennen. Mit im Gepäck haben sie das neue Studioalbum Touchdown, welches im August 2023 über Atomic Fire Records veröffentlicht wurde. Das Interesse an Udo Dirkschneider ist groß und das Gedränge bereits zum Einlass beachtlich. Als Vorband fungieren heute The Unity und lösen damit Primal Fear und Blaze Bayley ab, die in den Tagen davor mit U.D.O. unterwegs waren. Für The Unity ist es die erste von vier Shows, bis sie wiederum den Staffelstab an Tailgunner weitergeben.

Die deutsche Power Metal Formation The Unity blickt bereits auf viele interessierte Gesichter. The Unity starteten als Nebenprojekt der Gamma Ray-Mitglieder Henjo Richter und Michael Ehré. Mit im Bunde ist Frontmann Jan Manenti, der stimmgewaltig gleich die gewünschte Power ins Pumpwerk trägt. Früher als gedacht donnern die Riffs aus den Boxen, was kein Problem darstellt. Sowohl die Musiker als auch ihre Fans sind bereits hungrig und lassen die Haare im Takt fliegen. No Hero macht richtig Spaß und The Unity sind nicht nach Wilhelmshaven gekommen, um dem Urgestein den Rücken freizuhalten. Im Vollgasmodus springen sie zu No More Lies und We Don’t Need Them Here. Ebenfalls im Programm ist Last Betrayal. Fehlen darf bei diesem Set United ebenfalls nicht. Agil und motiviert sorgen die Künstler bei einigen U.D.O. Fans für verwunderte Gesichter. Alle, die The Unity bereits kennen, genießen die Show von der ersten Sekunde an, neue Anhänger decken sich im Anschluss zufrieden mit Merchandise ein.

Nach einer 45-minütigen Pause fällt der Vorhang für Udo Dirkschneider und seine Männer von U.D.O. Als Opener fungiert das Trio Isolation Man, Break The Rules und Forever Free. Vor allem Break The Rules früh zu bringen hat sich bewährt, schließlich bricht der Hit früh das Eis und lässt das Quartett flink warmlaufen. Bis auf den letzten Platz gefüllt, sprudelt die Begeisterung aus den Metalheads nur so heraus. Ausverkauft und das auf einen Donnerstagabend macht hoffentlich deutlich, dass der Standort Nordwesten funktioniert. Erst vor wenigen Tagen haben Napalm Death vor ausverkauftem Haus in Leer gezockt. Das sollte dem einen oder anderen Veranstalter ein Signal für die Zukunft sein.

Metal Machine dreht weiter auf. In seinen Möglichkeiten aktiv nimmt Udo Dirkschneider seine Anhänger mit. Ebenso stimmgewaltig wie der The Unity-Sänger Jan Manenti verzeiht man dem 71 Jahre alten Sänger, dass er nicht mehr wie mit 40 die Bühne beackert. Dafür hämmert sein Sohn Sven Dirkschneider fleißig in die Felle. Heart Of Gold, der Evergreen Man And Machine und Metal Never Dies prägen das immer noch intensive Mittelfeld, bis der Heavy Metal Act zum Finale überleiten. Erst mal ist mit Touchdown Schluss. Dass hier der Feierabend erst angekündigt wurde, scheint nahezu 100 Prozent der Besucher klar zu sein. Es folgen fünf weitere Titel, die im finalen Trio They Want War, Animal House und We Will Rock You enden. Sowohl They Want War als auch Animal House werden seit Jahrzehnten von allen Fans gefeiert und stammen vom ersten U.D.O. Album nach der Accept Ära des Frontmanns. Durchgeschwitzt, zufrieden und in allen Belangen musikalisch abgeholt haben U.D.O. gezeigt, dass sie immer noch zur Heavy Metal Speerspitze gehören.