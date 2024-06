Sleazerock in bester US-Manier stammt aus den Händen der Pussy Sisster, die jedoch aus Waghäusel in der Nähe von Karlsruhe stammen. Sänger Alex „Sex“ Nad führt seine Truppe zum neuen Werk Here Are The Pussys an. Dabei erinnert die Truppe zweifelsohne an Steel Panther, die mehr als deutlich die Kunst der Deutschen beeinflussen. Das Artwork hingegen ist sehr schlicht gestaltet und legt den Fokus auf die Musik von Pussy Sisster. Here Are The Pussys kommt auf zehn Tracks, die auf eine Spielzeit von 36 Minuten kommen. Veröffentlicht wurde die Scheibe bereits Mitte Mai über El Puerto Records.

Den Anfang machen One The Run und Love Is Gone. Melodische Sleazerock Melodien machen sich breit, während Pussy Sisster ihrem Namen alle Ehre machen. Wie auch bei Steel Panther setzen die Künstler auf Sex sells und sind damit recht erfolgreich. Technisch kann man den ersten beiden Nummern nichts nachsagen, klar, die ganz große Klasse sprudelt nicht aus den Kompositionen und eine wirkliche Tiefe darf man beim Songwriting nicht erwarten – für eine gute Party mit kaltem Bier taugt die Platte allemal. Alex „Sex“ Nad setzt bewusst auf eine amerikanische Note und kann auch mit eigenen Ansätzen am Mikrofon punkten. Der provokante Fingerzeig mit Here Are The Pussys lässt keine Fragen mehr offen. Sex, Drugs and Rock& Roll soll der Fahrplan der Pussy Sisster sein. Song For Mum And Dead legt den Finger in die gleiche Öffnung. Spaß beiseite, das Niveau ist trotz der platten Thematik hoch. Das Songwriting eher ansprechend als abstoßend und mittendrin stets schlüpfrige Themen, die erregt zelebriert werden. Auf Here Are The Pussys brennt bis zum Ende nichts an. Nach einer halben Stunde biegen Humanity und Brotherhood auf die Zielgerade ein. Eine runde Sache, die jedoch ohne Überraschungen auskommen muss. Wer Spaß an den Steel Panther und ähnlichen Gruppen hat, darf auch bei den Pussy Sisster laut aufdrehen.

