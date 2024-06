Cavalera: Album „Schizophrenia“ jetzt erhältlich

Cavalera ist zum Synonym für extreme Metal-Musik geworden, ein Name, der bis heute höchstes Ansehen genießt, ein Familienerbe, das auf jahrzehntelanger musikalischer Aggression beruht. Im Jahr 2023 vollbrachten Max und Iggor Cavalera das, was manche für ein unmögliches Kunststück halten würden: Sie nahmen ihre frühesten Veröffentlichungen, Morbid Visions und Bestial Devastation, wieder auf und spielten sie mit knochenbrecherischer Intensität neu ein. Ein Risiko, das nur wenige eingehen würden, und doch haben sie ihren unverkennbaren, rauen Sound mit Mitteln, die man nur als Magie oder Zeitreise bezeichnen kann, kunstvoll und produktiv umgesetzt.

Am 21. Juni veröffentlichte die Band mit Schizophrenia das letzte Kapitel ihrer frühen Trilogie. Das ikonische Album der frühen Thrash- und Death-Metal-Ära ist allen, die sich mit Extreme Metal beschäftigen, ein Begriff. Es war der Punkt, an dem die Cavaleras ihre dunklen, schmuddeligen, von der Geschwindigkeit geprägten Songs in etwas Reiferes, Entwickeltes und Technisches verwandelten.

Zur Feier der Veröffentlichung bietet die Band ihren Fans eine frische neue Single: Nightmares Of Delirium. Der Song ist ein Bonus zu dem bahnbrechenden Album von 1987 und enthält Texte von Max‚ Sohn Igor Amadeus Cavalera.

Max Cavalera erklärt: „Schizophrenia has been locked away in a mental asylum for nearly 37 years. I’m very proud to bring it into the future with a modern sound without losing its old-school mentality. Complete with a new bonus track, Nightmares Of Delirium, created especially for this album. Thrash till death!“

Iggor Cavalera kommentiert: “Hello head bangers… can’t wait for you all to hear our re recorded version of Schizophrenia. It’s a labor of sweat and love… see you in the pit”

Seht euch das von Costin Chioreanu erstellte Visualizer-Video zu Nightmares Of Delirium hier an:

Schizophrenia

Da den Cavalera-Brüdern Kollaborationen nicht fremd sind, holten sie sich Travis Stone (Pig Destroyer) an die Leadgitarre, und diese Wahl wird schon beim ersten Song deutlich. Das komplette Line-Up besteht aus weiteren ehemaligen Cavalera-Mitgliedern, da Igor Amadeus Cavalera (Go Ahead And Die, Healing Magic) einmal mehr seine Talente am Bass in die Band einbringt. Mit Brachialgewalt donnert und dröhnt das tiefe Ende, und es ist klar, dass die Doppelkombination Iggor und Igor eine Rhythmusgruppe ist, mit der man rechnen muss.

Es sollte nicht überraschen, dass die Cavalera-Brüder schon immer der Meinung waren, dass diese Songs eine Neuauflage mit moderner Produktion verdienen. Vom 15. April bis 5. Juni 2023 nahm die Band das Album im Focusrite Room in Mesa, Arizona, neu auf. Mixing und Mastering wurden von Arthur Rizk (Soulfly, Go Ahead And Die, Turnstile) übernommen.

Das Albumcover von Schizophrenia hat die Fans jahrzehntelang fasziniert und besessen. Die Brüder ließen nichts unversucht und kein Detail unbeachtet und überarbeiteten auch das ursprüngliche Coverartwork des Albums, das Eliran Kantor mit handgemalten Aquarellen restaurierte.

Schizophrenia – Tracklist:

1. Intro (Re-Recorded)

2. From The Past Comes The Storms (Re-Recorded)

3. To The Wall (Re-Recorded)

4. Escape To The Void (Re-Recorded)

5. Inquistition Symphony (Re-Recorded)

6. Screams Behind The Shadows (Re-Recorded)

7. Septic Schizo (Re-Recorded)

8. The Abyss (Re-Recorded)

9. R.I.P. (Rest In Pain) (Re-Recorded)

10. Nightmares Of Delirium

Cavalera sind auf ihrer Third World Trilogy Tournee in Europa und Großbritannien unterwegs.

Cavalera Live

24.06.2024 PL – Poznan – Tama

25.06.2024 DE – Bochum – Matrix

27.06.2024 SWE – Malmo – Plan B

28.06.2024 SWE – Gothenburg – Pustervik

29.06.2024 NO – Oslo – Tons Of Rock Festival

02.07.2024 FR – Lyon – La’Rayonne

03.07.2024 ES – Pamplona – Totem

04.07.2024 ES – Madrid – Le Sala

05.07.2024 ES – Barcelona – Barcelona Rock Fest

06.07.2024 FR – Marseille – Julien

07.07.2024 IT – Vicenza – Metal Park Festival

09.07.2024 SI – Kranj – Subart Open Air

10.07.2024 HR – Pula – Open Air Klub Kotac

11.07.2024 AUT – Dornbirn – Conrad Sohm

12.07.2024 HU – Dunaujvaros – Rockmaraton Festival

13.07.2024 CZ – Vizovice – Masters Of Rock

14.07.2024 RS – Novi Sad – Exit Festival

15.07.2024 BG – Sofia – Maimunarnika

18.07.2024 RO – Cluj-Napoca – Electric Castle

Bei dem beeindruckenden Katalog, den die Cavalera-Brüder im Laufe der Jahre geschaffen haben, wird man bald feststellen, dass Schizophrenia auch zu ihren größten Erfolgen gehören wird. Max und Iggor haben ein Album veröffentlicht, das viele Jahre lang hinter rostigen, eisernen Zellentüren weggesperrt war, mit Zwangsjacken verriegelt und vom Wahnsinn heimgesucht wurde. Aus der Vergangenheit kommen die Stürme, wenn Schizophrenia wieder auf die Welt losgelassen wird!

Cavalera sind:

Max Cavalera | Gesang, Gitarre

Iggor Cavalera | Schlagzeug, Percussion

Igor Amadeus Cavalera | Bass

Travis Stone | Leadgitarre

