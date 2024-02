Garbage: kündigen Details zur erweiterten Wiederveröffentlichung von „Bleed Like Me“ am 05.04.2024 über Stunvolume/BMG an

Aufgrund der großen Nachfrage veröffentlicht die einflussreiche Alternative-Rock-Band Garbage ihr viertes Studioalbum Bleed Like Me zum ersten Mal seit seiner ursprünglichen Veröffentlichung im Jahr 2005 auf Vinyl. Bleed Like Me erscheint am 05.04.2024 über Stunvolume/BMG.



Bleed Like Me kann hier Vorbestellt werden: https://lnk.to/BleedLikeMePR



Diese erweiterte Neuauflage von Bleed Like Me aus dem Jahr 2005 wurde komplett neu gemastert und erscheint als 2CD Edition, 1LP silberfarbendes Vinyl, 2LP Deluxe rotes Vinyl und digitale HD-Formate.

Shirley Manson kommentiert die erweiterte Neuauflage von Bleed Like Me wie folgt: „Dieses Album war schwierig zu realisieren und führte dazu, dass die Band kurz nach seiner Veröffentlichung eine fünfjährige Pause einlegte. Im Laufe der Jahre hat es sich jedoch zu einem festen Bestandteil unserer Diskografie entwickelt, sodass wir uns aufgrund der vielen Bitten unserer Fans entschlossen haben, es endlich auf Vinyl zu veröffentlichen.“



Als Rarität findet sich auf der CD-, der 2LP- sowie der digitaler Edition der 4:41 Minuten-Titel Betcha, der ursprünglich eine B-Seite der eigenständigen Single Tell Me Where It Hurts war, aber während den Bleed Like Me-Sessions aufgenommen wurde: