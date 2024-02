Bruce Dickinson: Köln hochverlegt. Hamburg und München ausverkauft

Rain On The Graves ist die zweite Singleauskopplung aus Bruce Dickinsons kommendem Soloalbum The Mandrake Project, das am 01.03.2024 über BMG erscheinen wird. Mit einem gewaltigen Gitarrenriff, dramatischen Keyboards und einer souveränen Gesangsleistung versehen, wurde der Song von einem verregneten Besuch am Grab des romantischen Dichters William Wordsworth im Lake District inspiriert. Das Stück wuchs zu einem Nachdenken über die Natur der Sterblichkeit und den Deal mit dem Teufel heran, zu dem Künstler sich gezwungen sehen, seit dies sich für Robert Johnson in den 1930er-Jahren so sehr lohnte.

„Ich hatte den Text des Refrains, seit ich Grasmere für eine Hochzeit im Jahr 2012 besuchte“, erklärt Bruce, „und es war auch Jahre später nicht schwer, den Rest des Liedes zu schreiben, mit einer solch reichhaltigen Symbolik in meinem Kopf!“ Es handelt sich um eine klassische Dickinson/Roy-Z-Kollaboration; ein eingängiges, aber schweres Stück: Voller Melodie schält es einen teilweisen Sprechgesang auf fast poetische Weise aus den Strophen heraus – vielleicht eine weitere Ode an den großen Wortschmied, der den Titel inspirierte und mit einer Musik verbunden, die geeignet ist, den Geist von Robert Johnson an seinem metaphorischen Scheideweg heraufzubeschwören.

Bruce Dickinson und seine phänomenale Band werden die Musik von The Mandrake Project mit einer großen Headliner-Tour in diesem Frühjahr und Sommer zum Leben erwecken. Die Nachfrage nach Karten für die fünf Headline-Shows in Deutschland ist groß. Bruce Dickinson spielt am 16.06.2024 in Berlin im Huxleys, am 17. Juni Hamburg in der Großen Freiheit 36 (ausverkauft), am 24. Juni in Mannheim beim Zeltfestival Rhein-Neckar, am 25.06.2024 in München im Circus Krone (ausverkauft) und am 2. Juli in Köln im Palladium (hochverlegt von E-Werk).