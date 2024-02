Death Lens: veröffentlichen neues Album „Cold World“ am 03.05.2024 via Epitaph

Die Alt-Punk-Band Death Lens aus Los Angeles kündigt ihr neues Album „Cold World“ am 3. Mai über Epitaph Records an!

Seit 2015 beweisen die fünf selbsternannten Brown Boys From La Puente in ihren Aufnahmen und chaotischen Liveshows eine explosive Energie und Einstellung. Auf ihrem Weg haben sie sich zu einem raffinierten Beispiel für Arbeitsmoral, Engagement für soziale Gerechtigkeit und ihre Gemeinschaft entwickelt.

„Cold World schien einfach in die Zeit zu passen, in der wir leben“, sinniert die Band über die Wahl des Albumtitels. „Es ist der Wunsch, in einer sich verschlechternden Welt zu gedeihen, während wir diejenigen, die das Gefühl haben, dass es keine Hoffnung gibt, anschieben und hoffen, ihnen einen zweiten Wind, ein Gefühl der Hoffnung zu geben.“

Seht Euch das surrealistische Musikvideo zum Titeltrack des Albums an, das mit seinem ausgefeilten Gitarrensound und den zarten Gesangsharmonien wie das Beste aus Indie, Punk und Shoegaze klingt:

Mit Hilfe des in New York ansässigen Produzenten Brett Romnes (Hot Mulligan, Mom Jeans) ist Cold World eine Abkehr von den frühen Stilen, die Death Lens als junge Band nachgeahmt haben. Eine Weiterentwicklung ihres Sounds, der sich in ausgereifte und kraftvolle, von Post-Hardcore geprägte Rocksongs verwandelt. Mit ihrem DIY-Background war es eine Umstellung, zum ersten Mal mit einem Produzenten zu arbeiten, aber gemeinsam konnten sie neue kreative Territorien erkunden. Mit aufgedrehtem Hall und zurückgeschraubtem Regler lassen sie Raum für die massiven Hooks und das fesselnde Songwriting, die auf den elf Tracks des Albums zu hören sind.

„Es war das erste Mal, dass wir mit einem Produzenten gearbeitet haben und wir hatten Angst, dass unser Sound nicht zu uns passen würde, aber Brett war eine großartige Bereicherung für den Schreibprozess“, erklärt die Band. „Das Ziel war es, eine gemeinsame Basis zu finden und darauf aufzubauen, und das haben wir fast sofort am ersten Tag geschafft, es war wunderschön.“

In den Texten von Cold World setzt sich Sänger Bryan Torres mit seinem Platz in der Welt auseinander, untersucht soziale Ungerechtigkeiten, aktuelle politische und weltweite Unruhen und seine emotionalen, mentalen und physischen Reaktionen auf all das. Death Lens wuchsen als Minderheiten 20 Meilen östlich von Los Angeles mit ständiger Schikane durch die Polizei und schwerer Bandengewalt auf und waren mit vielen Risikofaktoren konfrontiert, die sie von diesem Moment an hätten wegführen können. Ihre Wege hätten auch anders verlaufen können, aber sie haben sich für das Positive entschieden und bemühen sich, ein Licht für ihre Gemeinschaften, ihre Fans und sich selbst zu sein.

„Wir alle sind uns in unserer Denkweise einig und glauben an ein gerechtes System, in dem alle Menschen kampflos und mit angemessenen Lebenshaltungskosten leben können“, sagt Torres. „Wir sind stolz darauf, sozialistische Ideale zu vertreten. Wir sind auch sehr pro Latino und drängen darauf, mehr hispanische Bands auf der Bühne zu sehen, pro LGBTQ, pro Einwanderung und alles dazwischen.“

„Eine Welt, eine Gemeinschaft.“

Death Lens sind Bryan Torres (Gesang), Matt Silva (Gitarre), Jhon Reyes (Gitarre, Backing Vocals), Eduardo Contreras (Bass) und Tony Rangel (Schlagzeug).

Tracklisting:

1. Fucked Up

2. Disturb The Peace

3. Turnout

4. Limousine

5. Nothing’s Forever

6. Vacant

7. Bruised

8. Memory Hotline

9. Not Enough

10. Cold World

11. Lo Que Será