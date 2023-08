Staind: neue Single „In This Condition“ ist online

Die US-amerikanische Rockband Staind hat gestern ihren neuen Song In This Condition vom kommenden Album Confessions Of The Fallen veröffentlicht. Das lang erwartete Studioalbum, das erste der Band seit 2011, wird am 22. September 2023 über Alchemy Recordings/BMG erscheinen.

Die Single In This Condition ist nach Cycle Of Hurting und der Debütsingle Lowest In Me (die die Nummer 1 im US-Rockradio erreichte) der dritte Vorab-Track. Ein animiertes Lyric-Video dazu ist verfügbar.

Das Album Confessions Of The Fallen beinhaltet Tracks wie Lowest In Me, Was Any Of It Real?, Here And Now, Out Of Time und Confessions Of The Fallen. Es gibt verschiedene Varianten des Albums, darunter eine limitierte Auflage auf orangefarbenem Vinyl und exklusive Merch-Bundles.

Staind wurde 1995 in Springfield, Massachusetts, gegründet und besteht aus Frontmann und Rhythmusgitarrist Aaron Lewis, Leadgitarrist Mike Mushok, Bassist und Backgroundsänger Johnny April und Schlagzeuger Sal Giancarelli. Die Band hat im Laufe ihrer Karriere sieben Studioalben veröffentlicht und weltweit über 15 Millionen Alben verkauft. Ihr Album Break The Cycle aus dem Jahr 2001 erreichte Fünffach-Platin und enthielt den Hit It’s Been Awhile, der 20 Wochen lang die Charts anführte. Nach einer fünfjährigen Pause feierte die Band 2019 eine Reunion und veröffentlichte das Live-Album Live: It’s Been Awhile. Nun werden Staind im September 2023 ihr neues Studioalbum Confessions Of The Fallen veröffentlichen, das erste seit zwölf Jahren.