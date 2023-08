Oceans: veröffentlichen Coverversion des System Of A Down Klassikers ‚Chop Suey‘

Oceans sind seit der Veröffentlichung ihres zweiten Studioalbums Hell Is Where The Heart Is im vergangenen November zurück! Die deutschen Nu-Metaller präsentieren stolz ihre neueste Single Chop Suey. Oceans haben ihre eigene Version des System Of A Down-Klassikers aufgenommen und wie nicht anders zu erwarten, haben die Deutschen dem Song ihren eigenen Stempel aufgedrückt. In klassischer Oceans-Manier haben sie dem legendären Song einen dunkleren Touch verpasst, ihn neu interpretiert und damit vor allem ihren Wurzeln Tribut gezollt.

Passend zur Veröffentlichung ihrer neuen Single liefern Oceans auch ein neues Behind-The-Scenes-Video, welches ihr euch hier ansehen könnt: https://youtu.be/hfv9crPEPS0

Timo Rotten über die neue Single:

„Toxicity war eines meiner Lieblingsalben, als es herauskam, aber ich hatte es schon eine Weile nicht mehr gehört. Dann hat Thomas es vor ein paar Wochen wieder ausgegraben und eine Frage kam mir sofort in den Sinn: Wie würde das wohl mit Growls klingen? Und ob ich das überhaupt hinbekomme. Wir mussten es einfach ausprobieren. Habe ich es hingekriegt? Ich denke, das müsst ihr selbst entscheiden“.

Seit ihrer Gründung hat die aufstrebende deutsche Band Oceans überall für Aufsehen gesorgt, wo sie auftauchte. Mit ihrem einzigartigen Sound, der irgendwo zwischen Nu-Metal, Progressive, Post- und Death-Metal angesiedelt ist, und mit dem Thema mentale Gesundheit ganz oben auf ihrer Agenda, wurde das Quartett schnell zu einer bekannten Konstante in der heutigen Metal-Landschaft. Oceans sind für ihren Sinn zur Innovation und zum Experimentieren innerhalb ihres Genres bekannt geworden; sie haben Songs von Alessia Cara gecovert und unter anderem mit prominenten Musikern wie Robb Flynn von Machine Head und Andy Dörner von Caliban zusammengearbeitet. Mit zwei EPs im Jahr 2019, ihrem Debütalbum im Jahr 2020 und einer weiteren EP im Jahr 2021 kann die Band um Mastermind Timo Rotten mit Sicherheit als eine der am härtesten und schnellsten arbeitenden europäischen Bands in diesem Genre bezeichnet werden. Im Jahr 2022 haben Oceans mit der Veröffentlichung ihrer Trilogie Hell Is Where The Heart Is – Part I: Love, deren Nachfolger Hell Is Where The Heart Is – Part II: Longing und Hell Is Where The Heart Is – Part III: Clarity, die zusammen ihr zweites Album Hell Is Where The Heart Is bilden, bereits bewiesen, dass sie ihren Weg nach oben fortsetzen werden.

Unser Time For Metal Redakteur Florian W. war nachhaltig begeistert von Hell Is Where The Heart Is. Lest hier, was er dazu zu schreiben hatte: