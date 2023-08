Infected Rain: sind heute auf ihrer “Heyday Tour 2023” in Trier

Infected Rain – “Heyday Tour 2023”

Ort: Mergener Hof – Trier

Datum: 24.08.2023

Uhrzeit: 20:00 – 23:00

Tickets:

Ticket-Regional: https://bit.ly/40mQSIR

Eventim-Shop: https://bit.ly/3K8VbBR

Eventim: https://bit.ly/3nkeq2h

Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 hat sich die moldawische Progressive Modern Metal- Macht Infected Rain rund um Multi- Talent und Frontfrau Lena Scissorhands zu einem der aufregendsten Szene-Acts entwickelt. Mit ihrem frenetisch gefeierten 2019er Album Endorphin gewann die Band weltweit eine treue Fanbase für sich mit Ecdysis konnten sie ihren Erfolg noch weiter ausbauen.

Vom ersten Ton an elektrisiert das Album mit messerscharfen Riffs, kosmischem Elektro, Lena‘s Schatzkammer an stimmlichen Fähigkeiten sowie lyrisch tiefgehenden Themen, die von Depression und Verlassenheit bis hin zur allumfassenden Realität reichen. Die Band scheint eine Metamorphose zu durchleben, während sie gekonnt Extreme Metal mit progressiven Groove und dunklen, eindringlichen Melodien verbindet.

Die erste Single- Auskopplung Postmortem Pt 1 verzichtet sofort auf die patentierte Infected Rain– Formel, bedrohlich beladene Synthesizer Klanglandschaften gehen nahtlos in unzählige Schichten einer jenseitigen Atmosphäre über, dabei unterstützt durch fette, groovende Riffs, rasende Drums und bis ins Mark- dringende Growls. Tracks wie Fighter katapultieren den Hörer rücksichtlos in einen Tornado aus Rhythmus Wucht, provozierenden Lyrics und aggressivem Hardcore- Sound.

Mit Butcher Babies– Sängerin Heidi Shepherd, die ein Gast- Feature zum Song „The Realm Of Chaos“ beisteuert, prügelt sich der Track gnadenlos durch Ecdysis. Longing und These Walls bestechen durch ihre herausragend vielseitigen Gitarrenarbeiten und balancieren zwischen aufgewühlten Grooves, versierten Leads, technischen Effekten und ominösen Akkorden – während Songs wie Everlasting Lethargy, November oder Never The Same inmitten eines mitreissendem, pit- würdigem Metalcore Sturms das Ausnahme- Talent von Lena Scissorhands unter Beweis stellen. Beste Beispiele für ein atemberaubendes, dynamisches Songwriting finden sich in dem beeindruckenden Goodbye, dem eindringlichen Showers sowie im Album Finale Postmortem Pt 2, welches gleichzeitig die immens hohe Qualität dieses Albums widerspiegelt und sich in logischer Schlussfolgerung klanglich mit dem Vorgänger Ouroboros verbindet. Erneut von Voluta Valentin produziert, demonstriert Ecdysis auf sehr erfolgreiche Weise ultramoderne Brutalität, ohne dabei auf Emotion und Melodie zu verzichten – und präsentiert Infected Rain auf einer neuen Ebene, der sich langjährige Anhänger der Band und zahlreich neue Fans ebenfalls anschliessen dürften.