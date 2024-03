Presented by TFM.rocks: Pestilence & Carnation + Bodyfarm am 04.04.2024 im Mergener Hof in Trier (Vorbericht)

Bands: Pestilence, Carnation, Bodyfarm

Ort: Mergener Hof, Rindertanzstr. 4, 54290 Trier

Datum: 04.04.2024

Kosten: 35,00 € VVK

Genre: Death Metal

Besucher: ca. 350 Besucher

Veranstalter: Mergener Hof Trier

Link: https://mjctrier.de/event/pestilence/

Bereits vor Ostern hatten mit Sinister und Graceless zwei niederländische Death Metal Bands das Osterfest in Trier im Mergener Hof, gleich neben der Porta Nigra, gewaltig eingeläutet. Kurz nach Ostern sind es mit Pestilence und Bodyfarm gleich wieder zwei mächtige Death Metal Bands aus den Niederlanden, die in Trier die Osterglocken noch einmal läuten lassen.

Während der Black Death in Europa von 1347 und 1353 wütete und dann endlich sein Ende hatte, werden Pestilence, Carnation und Bodyfarm vom 03.04. – 21.04.2024 auf Black Death Over Europa Tour 2024 gehen und mit ihrem Death Metal Europa zum Beben bringen. Gleich der zweite Tourtermin ist im Mergener Hof in Trier! In Trier ist Time For Metal angesagt. Darauf weist bereits das Banner am Eingang hin!

Pestilence aus den Niederlanden zählen zu den einflussreichsten Death Metal Acts in Europa. 1986 gegründet, konnten Pestilence mit ihren ersten drei Alben Malleus Maleficarum, Consuming Impulse und Testimony Of The Ancients bereits heutige Klassiker vorlegen. Von Death/Thrash entwickelte man sich immer mehr in Richtung versierten progressiven Death Metal mit einem hohen Maß an Eigenständigkeit. Rückschläge erfolgten durch die Bandauflösung 1994. 2008 ließ Sänger, Gitarrist und Mastermind Patrick Mameli die Band wieder auferstehen. Drei neue Alben folgten, bis 2014 noch einmal ein Niederschlag kam. Nach vierjähriger Auszeit waren Pestilence allerdings wieder da. 2018 erschien das beeindruckende Album Hadeon. Ende April 2024 wird mit Levels Of Perception ein neues Album am Start sein.

Bodyfarm wurden 2009 von Thomas Wouters (RIP) und Quint Meerbeek (RIP) gegründet. In den Jahren 2012 bis 2015 wurden gleich drei Alben veröffentlicht. Das Schicksal meinte es nicht gut mit der Band. Mit Frontmann Thomas Wouters (2019) und Schlagzeuger Quint Meerbeek (2023) verstarben gleich zwei Gründungsmitglieder! Die Gitarristen Bram Hilhorst und Alex Seegers halten Bodyfarm in Memoriam der beiden verstorbenen Bandmitglieder am Leben. Die Niederländer Bodyfarm wissen natürlich, was Old School Death Metal ist, denn da spielen sie für mich persönlich an vorderster Front mit. Anlässlich der anstehenden Tour haben Bodyfarm mit Malicious Ecstasy ein neues Album veröffentlicht, welches vier neue Songs und einen Livemitschnitt vom letzten Jahr enthält.

Die Belgier Carnation wurden 2013 durch den Gitarristen Jonathan Verstrepen gegründet. Live konnten sie die Fans bereits auf Festivals wie dem Summer Breeze und dem Baden In Blut überzeugen. Ende letzten Jahres legten sie mit Cursed Mortality ihr vielbeachtetes drittes Studioalbum vor, auf dessen Liveumsetzung sich die Trierer Death Metal Fans absolut freuen dürfen.

Diesen Death Metal Abend im Mergener Hof, direkt neben der Porta Nigra in Trier, solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Hier kommt ihr direkt zur Veranstaltungsseite mit den entsprechenden Links zum Ordern der Tickets: