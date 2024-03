Nestor: sind zurück mit ihrem zweiten Album „Teenage Rebel“

Nestor – der vielversprechendste Act aus der schwedischen Hard Rock Szene – veröffentlicht am 31. Mai 2024 sein heiß ersehntes zweites Album Teenage Rebel über Napalm Records. Das Quintett um Sänger Tobias Gustavsson hat sich ursprünglich 1989 gegründet, aber verschwand dann von der Bildfläche bis sie 2021, über 30 Jahre nach ihrer Gründung, endlich ihr Debütalbum Kids In A Ghost Town veröffentlichten und die internationale Musikszene mit ihrem zeitlosen Sound im Sturm eroberten.

Wie keinen anderen gelingt es Nestor, den Hörer mit viel Nostalgie und Authentizität in das goldene Zeitalter des 80s Rock zurückzuversetzen. Dabei bekennt sich die Band offen zu ihren musikalischen Vorbildern, wie Bon Jovi, Aerosmith, Journey, Foreigner und vielen weiteren, die sich unverkennbar in ihrem Sound widerspiegeln. Gekonnt drehen Nestor die Zeit zurück und liefern gleichzeitig einen zeitgemäßen Sound, der sie zu den heißesten Newcomern der modernen Rockmusik macht, die bereits Millionen von Streams auf Spotify und hunderttausende Views auf YouTube verzeichnen können. Aber die fünf Schweden überzeugen nicht nur auf Platte, sondern auch live und so teilten Nestor sich bereits die Bühne Größen wie Alice Cooper, Def Leppard, Europe und spielten als Support für die legendären Kiss in Stockholm.

Nun ist es an der Zeit mit der neuen Single Victorious das nächste Kapitel der Bandgeschichte zu beginnen. Der neue Track überzeugt mit kraftvollem Gesang und dynamischer Instrumentierung, die zu einem hymnischen Sound werden, der im Refrain zu einem Ohrwurm wird. Zweifellos wird Victorious dem Hörer lange im Kopf bleiben wird und ein Highlight auf den mitreißenden Live-Shows von Nestor werden. Die Single wird gemeinsam mit einem offiziellen Musikvideo veröffentlicht, das wie ein äußerst hochwertig produzierter Kurzfilm daherkommt und das Nostalgielevel ins Unermessliche treibt.

Nestor kommentieren:

„Victorious handelt davon, seinem Herzen zu folgen und sich zu weigern aufzugeben! Dieses Motto war seit unseren Anfängen in den späten 80er Jahren stets unsere Leitlinie und es fühlt sich großartig an, es in einem Song wie Victorious auf den Punkt zu bringen.“

Die neuen Helden des 80s Hard Rock!

Nestor über ihr neues Meisterwerk:

„Das Album Teenage Rebel spielt in den glorreichen Tagen, als wir jung und selbstbewusst waren und die Zukunft voller endloser Möglichkeiten erschien, aber auch darüber, wie wir heute auf diese Tage zurückblicken. In vielerlei Hinsicht ist es die Fortsetzung von Kids In A Ghost Town, und wir können es kaum erwarten, dass ihr es hört.“

Teenage Rebel Tracklist:

1. The Law Of Jante (featuring Freya Miller)

2. We Come Alive

3. Teenage Rebel

4. Last To Know

5. Victorious

6. Caroline

7. The One That Got Away

8. Addicted To Your Love

9. 21

10. Unchain My Heart

11. Daughter

Erlebe Nestor live!

Nestor als Support für Europe:

11.05.2024 SE – Huskvarna / Folkets Park

09.07.2024 SE – Borkholm / Borkholms Slottruin

Festivals 2024:

26.04.2024 BR – Summer Breeze / São Paulo

07.06.2024 SE – Sweden Rock Festival / Norje, Sölvesborg

22.06.2024 ES – Rock Imperium Festival / Parque el Batel, Cartagena

05.07.2024 SE – Sthlm Fields / Stockholm

06.07.2024 DE – RockHarz Festival / Ballenstedt

09. – 10.08.2024 SE – Nestor Fest / Falköping

16.08.2024 DE – Summer Breeze Open Air / Dinkelsbühl

17. – 18.08. NL – Dynamo Metal Fest / Eindhoven

Nestor sind:

Tobias Gustavsson – Vocals

Jonny Wemmenstedt – Guitar

Mattias Carlsson – Drums

Marcus Åblad – Bass

Martin Frejinger – Keyboards

