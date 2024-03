Accept: veröffentlichen neue Single „The Reckoning”

Die deutschen Heavy Metal-Titanen Accept haben mit The Reckoning die zweite Single aus ihrem kommenden Album Humanoid veröffentlicht, das am 26. April 2024 über Napalm Records erscheint. Passend zum kraftvollen Song präsentiert das dazugehörige Musikvideo eine packende Performance in unvergleichlicher Accept-Manier.

Accept war die erste deutsche Heavy-Metal-Band, die den internationalen Durchbruch geschafft und so eine ganze Generation von Bands beeinflusst hat. Gegründet 1976 haben sie sich mit unzähligen ausverkauften Shows, Headline-Slots auf allen großen internationalen Festivals, Gold-Auszeichnungen, Top-Platzierungen in den Charts sowie einer überwältigenden Anzahl von verkauften Alben über die Jahre hinweg stets an der Spitze der Szene gehalten. Mit ihrem letzten Album Too Mean To Die landeten Accept auf Platz 2 der Offiziellen Deutschen Album Charts.

Wolf Hoffmann zu The Reckoning:

„Wir freuen uns extrem, euch unsere zweite Single The Reckoning zu präsentieren. Es ist einer unserer Lieblingssongs vom neuen Album: harter, solider Metal mit Texten über ein bewegendes Thema des Lebens. Wir hoffen, dass The Reckoning den Fans genauso gut gefällt wie uns!“

Humanoid wurde erneut vom führenden Produzenten Andy Sneap (Judas Priest, Amon Amarth, Testament, Saxon, etc.) in seinen Backstage Recording Studios Ltd. in Derbyshire, UK, fertiggestellt. Das Album ist ein weiterer Weltklasse-Eintrag im riesigen Accept-Katalog, der mit Sicherheit Fans aus aller Welt begeistern wird. Humanoid wird in zahlreichen verschiedenen Formaten erhältlich sein – einige davon streng limitiert.

Das neue Album reiht sich ein neben absoluten Genre-Klassikern wie Balls To The Wall – das in den USA und Kanada mit Gold ausgezeichnet wurde –, Metal Heart, Blood Of The Nations sowie dem #1 Chart-Album Blind Rage. Accepts Alben platzieren sich regelmäßig in den Top-10 der internationalen Charts und haben sich bis heute weltweit mehr als 17 Millionen Mal verkauft.

Accept haben sich noch nie davor gescheut, in ihren Songs brisante und aktuelle Themen aufzugreifen. Auch Humanoid bildet hier natürlich keine Ausnahme! Trotzdem ist das 17. Studioalbum kein Konzeptalbum. Es beschäftigt sich mit Themen wie künstlicher Intelligenz und damit, wie die Abhängigkeit des Menschen von Technologie uns nach und nach die Individualität rauben könnte. Davor warnen Accept mit ihrem neuen Album und speziell dem Titeltrack. Seine Herangehensweise und Interpretation von Humanoid zeigt, dass Sänger Mark Tornillo (Spitzname Analog Man) nie ein Verfechter des digitalen Zeitalters werden wird. Der Track setzt ein Gegengewicht zu rohen Emotionen, Schwächen und bedeutenden Übergangsriten, die uns auf dem Lebensweg begegnen, und den Eigenschaften, die uns einzigartig menschlich machen: Das Gefühl des Unwohlseins, des Alterns, der Verletzung, der Enttäuschung, sowie der Endstation für jeden: den Tod.

Humanoid Tracklist:

1. Diving Into Sin

2. Humanoid

3. Frankenstein

4. Man Up

5. The Reckoning

6. Nobody Gets Out Alive

7. Ravages Of Time

8. Unbreakable

9. Mind Games

10. Straight Up Jack

11. Southside Of Hell

Humanoid wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

– Ltd Box inkl. CD Mediabook + Flagge, Tool im Gitarren Look, Feuerzeug, Foto Karte, Textil Sticker – Napalm Records Mailorder exklusiv (streng limitiert auf 1000 Einheiten weltweit)

– 1-LP Gatefold Vinyl Splattered Kristall, Schwarz, Blau, Grün, Gelb, Weiss Die-Hard Edition + 12 inch Booklet + Slipmat + Patch + Record Butler – Napalm Records Mailorder exklusiv, (streng limitiert auf 666 Einheiten weltweit)

– 1-LP Gatefold Vinyl Solid Baby Blau – Napalm Records Mailorder exklusiv (streng limitiert auf 300 Einheiten weltweit)

– 1-LP Gatefold Vinyl Transluzent Türkis – Napalm Records Nord Amerika exklusiv (streng limitiert auf 300 Einheiten weltweit)

– 1-LP Gatefold Vinyl Kristall – JPC exklusiv (streng limitiert auf 300 Einheiten weltweit)

– 1-LP Gatefold Vinyl Transluzent Orange – EMP exklusiv (streng limitiert auf 300 Einheiten weltweit)

– 1-LP Gatefold Vinyl Silber – Platekompaniet exklusiv (streng limitiert auf 400 Einheiten weltweit)

– 1-LP Gatefold Vinyl Solid Königsblau – Nord America Indie Shops exklusiv (streng limitiert auf 1100 Einheiten weltweit)

– 1-LP Gatefold Vinyl Schwarz

– 1-CD Mediabook mit 28 Seiten Booklet + 1 Bonustrack – Limitierte Edition

– 1-CD 6 pages Digisleeve + 12 Seiten Booklet – Weltexklusive 7’’ Vinyl, inkl Humanoid und The Reckoning, physisch bisher unveröffentlicht – exklusiv erhältlich mit der Metal Hammer Mai-Ausgabe mit Accept Coverstory (VÖ 12.04.24), noch vor Albumrelease!

– Digital Album

Humanoid ist ein elektrisierendes, dynamisches und subtil nuanciertes Album mit augenzwinkerndem Humor, biblischen Reminiszenzen (The Reckoning), einer Ode an die Accept-Fans auf Konzerten, einer aufregenden Neuinterpretation der Frankenstein-Geschichte, und enthält mit Straight Up Jack einen Trinksong, der Bon Scott sicher gefallen hätte.

Der Eröffnungstrack Diving Into Sin lässt den Hörer mit seinem orientalisch angehauchten Intro und dem fast aggressiven Gesang von Tornillo sofort aufhorchen und macht den Rest des Albums zu einem wahren Fest! In Unbreakable geht es sowohl um Accept als auch um das starke Band zwischen ihnen und ihren großartigen Fans bei Liveshows. Mind Games hingegen zeigt einen Vintage-Touch à la Metal Heart. No One Gets Out Alive scheint wie geschaffen für zukünftige Konzerte. Es besagt, dass unabhängig von den Lebensumständen, ob reich, ob arm, ob berühmt oder nicht, der Tod das ist was alle gleich macht. Mit seinen starken Gitarren beendet das schwungvolle und aggressive Southside Of Hell die Scheibe mit einem wunderbaren Wortspiel, das Tornillo zu verdanken ist.

Humanoid ist ein Album, das den Kopf, das Herz, den Bauch und … Balls anspricht! Hört selbst!

Accept live 2024:

South American Headline Tour:

29.04.24 UY – Montevideo / Complejo Sala Show

01.05.24 BR – São Paulo / Carioca Club

03.05.24 AR – Buenos Aires / Teatro Flores

05.05.24 CL – Santiago / Coliseo

07.05.24 PE – Lima / CC Festiva

09.05.24 CO – Bogota / Royal Center

11.05.24 SV – San Salvador / Gimnasio Adolfo Pineda Santa Tecla

13.05.24 MX – Mexico City / Sala Urbana

15.05.24 BR – Belo Horizonte / Mister Rock

17.05.24 BR – Brasília / Toinha

18.05.24 BR – São Paulo / Carioca Club

19.05.24 BR – Santo André / Santo Rock

European Headline Tour:

17.10.24 TR – Istanbul / KCP

28.10.24 FR – Toulouse / Le Bikini

29.10.24 FR – Lyon / Transbordeur

31.10.24 BE – Antwerpen / Trix

01.11.24 FR – Paris / Elysee Montmartre

02.11.24 CH – Lausanne / Les Docks

03.11.24 CH – Zürich / Komplex

05.11.24 DE – Saarbrücken / Garage

06.11.24 DE – Oberhausen / Turbinenhalle

07.11.24 DE – Langen / Stadthalle

09.11.24 AT – Wien / Simm City

12.11.24 DE – München / Backstage

13.11.24 DE – Berlin / Huxleys

15.11.24 DE – Neu-Ulm / Ratiopharm Arena

16.11.24 DE – Geiselwind / Musichall

20.11.24 DE – Gera – KuK

21.11.24 DE – Bremen / Aladin

25.11.24 NO – Oslo / Rockefeller

26.11.24 SE – Göteborg / Trädgår’n

28.11.24 SE – Skövde / Valhall

29.11.24 SE – Karlstad / Nöjesfabriken

30.11.24 SE – Stockholm / Fryshuset

Festivals 2024:

05.-08.06.24 PL – Danzig / Mystic Festival

19.-22.06.24 DK – Kopenhagen / Copenhell

20.-22.06.24 ES – Cartagena / Rock Imperium Festival

26.-29.06.24 ES – Viveiro / Resurrection Festival

27.-30.06.24 FR – Clisson / Hellfest

11.-15.07.24 HU – Dunaújváros / Rockmaraton

12.-14.07.24 BG – Mogilovo / Midalidare Rock in the Wine Valley

14.07.24 CZ – Visovice / Masters Of Rock

20.07.24 DE – Pyras / Pyras Open Air

21.07.24 GR – Athen / Release Athens

26.-28.07.24 UK – Ebbw Vale / Steelhouse Festival

31.07.-03.08.24 DE – Wacken / Wacken Open Air

01.-03.08.24 SE – Rejmyre / Skogsröjet

20.10.24 ES – Mallorca / Full Metal Holidays

22.-23.11.24 GER – Weissenhäuser Strand – Metal Hammer Paradise

Accept sind:

Wolf Hoffmann – Guitar

Mark Tornillo – Vocals

Uwe Lulis – Guitar

Martin Motnik – Bass

Christopher Williams – Drums

