Accept: geben Support-Band für ihre große Euro-Tour bekannt

Accept spielen nach zehn Jahren endlich wieder eine komplette US-Headliner-Tour. Am Rande des ausverkauften Konzerts in Los Angeles trafen sich Wolf Hoffmann & Co. jetzt mit der Band, die sie als Support auf der im Januar startenden Too Mean To Die-Tour durch Europa begleiten wird. Das Geheimnis ist gelüftet. Vorhang auf für die The Iron Maidens! „Die Ladies sind cool“, wertete Wolf Hoffmann nach dem Meeting mit den Girls aus Southern California, die sich in der amerikanischen Heimat rasch einen Namen als herausragende Coverband machten und wenig später auch die verdiente international Aufmerksamkeit erlangten. Die Rockerinnen punkten dabei längst nicht nur mit weiblichen Attributen, sondern erweisen sich als exzellente Musikerinnen, die eine packende Liveshow abliefern – und die ist natürlich gespickt mit allen Mega-Hits von Iron Maiden, und sogar Maskottchen Eddie hat seinen großen Auftritt auf der Bühne.

„Ich bin überzeugt, dass The Iron Maidens unser Publikum richtig gut aufheizen werden“, erklärte Hoffmann beim gemeinsamen Fotoshooting. „Accept und The Iron Maidens ist ein Paket, das es so noch nie zu sehen gab. Ich freue mich drauf.“

Und was sagen die Maidens zur bevorstehenden Tour als Support Act von Accept? „Wir können es kaum fassen, dass wir mit den legendären Accept durch Europa touren dürfen“, freut sich Sängerin Kirsten Rosenberg. „Unser Ziel ist es bei jeder einzelnen Show ein Lächeln auf den Gesichtern der Zuschauer zu sehen und allen einen unvergesslichen Abend zu bescheren. Die epischen Accept kombiniert mit Iron Maiden Songs – das ist eine Kombination, die hoffentlich allen gefallen wird.“

So zu erleben vom 14. Januar bis Ende Februar bei insgesamt 29 Accept Gigs in 13 Ländern, davon allein zehn Mal in Deutschland.

Veranstalter: Continental Concerts Tickets ab sofort bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Accept – Too Mean To Die Europa-Tour 2023

Support: The Iron Maidens

Presenter: Rock Antenne, Rock Hard, Rocks, Metal.de, Hard Rock Café, Spotify

14.01. D Oberhausen – Turbinenhalle

15.01. BE Brussels – La Madeleine

17.01. D Frankfurt – Batschkapp

18.01. F Paris – Bataclan

20.01. E Pamplona – Totem

21.01. E Madrid – La Riviera

22.02. E Barcelona – Razzmatazz I

24.01. F Toulouse – Bikini

25.01. F Lyon – Transbordeur

27.01. CH Zürich – Komplex

28.01. AT Telfs – Rathaussaal

29.01. HU Budapest – Barba Negra

31.01. CZ Zlin – Hala Euronics

01.02. PL Warsaw – Progresja

03.02. EST Tallinn – Helitehas

04.02. F Helsinki – House Of Culture

05.02. F Tampere – Pakkahuone

07.02. SWE Stockholm – Fryshuset

08.02. NO Oslo – Rockefeller

10.02. SWE Gothenburg – Tradgarn

11.02. DK Copenhagen – Vega

12.02. D Bremen – Aladin

14.02. D Berlin – Huxley´s

16.02. D Ulm – Ratiopharm Arena

17.02. D Munich – Tonhalle

18.02. D Filderstadt – FILharmonie

19.02. D Geiselwind – Eventzentrum

21.02. D Leipzig – Haus Auensee

22.02. D Saarbrücken – Garage