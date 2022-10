The Black Dahlia Murder: veröffentlichen „Yule ‚Em All: A Holiday Variety Extravaganza“

Ursprünglich sollte Yule ‚Em All von The Black Dahlia Murder im Juli 2022 veröffentlicht werden, bevor der geliebte Frontmann Trevor Strnad vorzeitig verstarb: Yule ‚Em All: A Holiday Variety Extravaganza wird nun am 11. November als DVD-Digipak und digitales Streaming erhältlich sein.

Checkt jetzt vorab einen Clip von Yule ‚Em All: A Holiday Variety Extravaganza HIER an!:

Am 28. Oktober werden The Black Dahlia Murder aus Michigan in der Saint Andrew’s Hall in Detroit ihr erstes Konzert seit Trevors Tod spielen. Die Show wird eine Feier des Lebens und des Vermächtnisses von Trevor Strnad sein, der am 11. Mai dieses Jahres gestorben ist. Diese Show markiert auch den ersten Auftritt mit der neuen/alten Besetzung der Band, bei der Gründungsmitglied Brian Eschbach den Leadgesang übernimmt und Ryan Knight an der Gitarre zusammen mit den langjährigen Mitgliedern Max Lavelle am Bass, Alan Cassidy am Schlagzeug und Brandon Ellis an der Leadgitarre und dem Hintergrundgesang zurückkehrt. Support kommt von Darkest Hour und Plague Years.

About the release – originally released in December of 2020: Es ist Weihnachten im Juli! Die Könige der Unterwelt von Detroit, The Black Dahlia Murder, präsentieren ihr Yule ‚Em All: A Holiday Variety Extravaganza, moderiert von Neil Hamburger (Pick Of Destiny, Tim and Eric). Dieses Wohlfühl-Metal-Feiertagsspecial enthält Live-Performances von 16 beliebten Tracks aus dem umfangreichen Katalog der Band, originelle Comedy-Sketche mit den Bandmitgliedern und einen besonderen Auftritt von George „Corpsegrinder“ Fisher (Cannibal Corpse)! Die DVD-Version enthält außerdem eine spezielle Kommentarspur von Bandmitgliedern und Produzenten des Specials. Erheben Sie Ihr Glas Eierlikör und stoßen Sie auf das schönste Weihnachtsfest der Saison an!

