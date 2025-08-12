Heaven Shall Burn: kündigen “Heimat Over Europe Tour 2026” mit The Halo Effect, The Black Dahlia Murder und Frozen Soul an

Nach einer intensiven Festivalsaison kehren Heaven Shall Burn in die Clubs Europas zurück, um ihr neues Album Heimat live zu präsentieren. Zahlreiche internationale Top-10-Platzierungen in den offiziellen Albumcharts unterstreichen die überwältigende Resonanz auf ihr aktuelles Werk. Die Heimat Over Europe Tour 2026 wird die Band auf ein kleines Abenteuer führen – mit Konzerten in Städten, in denen sie noch nie zuvor gespielt haben, darunter Krakau, Brünn und Dublin.

Gemeinsam mit ihren Fans möchte die Band weitere unvergessliche Momente schaffen. Gitarrist Maik Weichert kommentiert:

„Wir freuen uns riesig, endlich mit unserem neuen Album Heimat durch Europa zu touren und euch die neuen Songs um die Ohren zu hauen! Wir haben ein großartiges Paket zusammengestellt – mit Bands, von denen wir selbst große Fans sind. Verpasst das nicht, das wird ein echtes Brett!“

Als Support sind The Halo Effect, The Black Dahlia Murder und ihre Labelkollegen Frozen Soul dabei.

Die Tour ist außerdem Teil der Pay With Your Blood-Kampagne, in Kooperation mit dem Wacken Open Air und regionalen Blutspendediensten in Deutschland. Spendet Blut für ein Ticket und helft anderen Menschen!

Sänger Marcus Bischoff erklärt: „Blut zu spenden ist ein einfacher und sicherer Akt der Solidarität, der Leben rettet. Man hilft nicht nur anderen, sondern tut auch sich selbst etwas Gutes. Ich spreche aus eigener Erfahrung als langjähriger Krankenpfleger – das Thema Blutspende und Leben retten liegt mir sehr am Herzen.

Als wir von der Pay With Your Blood-Kampagne gehört haben, waren wir sofort interessiert. Wir freuen uns auf die erneute Zusammenarbeit mit dem Wacken Open Air und unterstützen diese Aktion gerne. In diesem Sinne: Blut für Tickets!“

Bitte beachten: Die Aktion findet nur in Deutschland statt – aber denkt bitte unabhängig davon über eine Blutspende nach. Weitere Infos ab September unter: https://www.wacken.com

Verpasst nicht diesen Start ins Jahr 2026 – sichert euch rechtzeitig eure streng limitierten Hardtickets im offiziellen Bandshop. Tickets sind ab Freitag erhältlich unter: https://www.heavenshallburn.com/

20.02.26 (UK) London – Electric Ballroom*

21.02.26 (UK) Bristol – Bristol Electric*

22.02.26 (UK) Glasgow – Garage*

23.02.26 (UK) Birmingham – XOYO*

24.02.26 (IRL) Dublin – The Academy*

25.02.26 (UK) Manchester – Academy*

27.02.26 (D) Hamburg – Inselpark Arena

28.02.26 (D) Köln – Palladium

01.03.26 (NL) Tilburg – 013

03.03.26 (F) Lyon – Transbordeur

04.03.26 (F) Paris – Elysee Montmartre

05.03.26 (B) Brussels – Ancienne Belgique

06.03.26 (D) Stuttgart – Porsche-Arena

07.03.26 (D) Wiesbaden – Schlachthof

08.03.26 (CH) Zürich – Halle 622

10.03.26 (IT) Mailand – Live Club

11.03.26 (LUX) Esch sur Alzette – Rockhal

13.03.26 (D) Berlin – Columbiahalle

14.03.26 (D) Jena – SPK-Arena Jena

15.03.26 (CZ) Brno – Sono Centrum

17.03.26 (HUN) Budapest – Barba Negra Red Stage

18.03.26 (PL) Krakow – Klub Studio

19.03.26 (AT) Wien – Gasometer

20.03.26 (D) Dresden – Messe Dresden

21.03.26 (D) München – Zenith

*without The Halo Effect