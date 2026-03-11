Frozen Soul: kündigen neues Album an und veröffentlichen Titeltrack „No Place Of Warmth (Feat. Gerard Way)“

Die aus Dallas stammende Death-Metal-/Hardcore-Band Frozen Soul präsentiert No Place Of Warmth – eine monolithische, majestätische und anspruchsvolle Sammlung von Hymnen, die auf der perfekten Mischung aus Wildheit und subtiler Melodie basiert und es den schwebenden Gitarrensoli ermöglicht, eine Laterne durch den dunklen Abgrund gnadenloser Riffs zu führen.

Der Album-Opener und Titeltrack No Place of Warmth feat. Gerard Way (My Chemical Romance) handelt „vom Leben in seiner kältesten Form und der Wahl, sich davon verschlingen zu lassen oder es zu nutzen, um in einer Welt, die sich wärmelos anfühlt, Wärme zu finden. Das Leben prasselt unaufhörlich auf dich ein, und der Tod hält nicht an – du magst ihn verlangsamen, aber er kommt immer – also musst du das Beste daraus machen und weitermachen“, erklärt Frozen–Soul-Sänger Chad Green.