Beartooth: kündigen neues Album an und veröffentlichen Titeltrack

Beartooth geben heute bekannt, dass ihr neues Album Pure Ecstasy am 28. August über ihr neues Label Fearless Records erscheinen wird. Pure Ecstasy ist das sechste Album der Band und ihre erste Veröffentlichung beim neuen Label. Darauf treibt Frontmann Caleb Shomo Beartooth mit elf packenden Tracks weiter voran als je zuvor – Songs, die sowohl das Chaos als auch die Klarheit einer hart erkämpften persönlichen Entwicklung widerspiegeln.

Am Freitag veröffentlichte die Band zudem den titelgebenden Opener des Albums, in dem Shomo von der ersten Note an alles offenlegt. Es ist ein roher, verwirrender Einstieg – bei dem emotionale Extreme miteinander verschmelzen – und der den Ton für ein Album angibt, das darauf basiert, jedem Hoch und Tief ohne zu zögern zu begegnen.

„Der erste Song ist für mich immer ein entscheidender Teil eines Albums. Er muss einen von Anfang an in die richtige Stimmung versetzen. Dieser Song entstand im Studio mit Misha Mansoor, wahnsinnig lauten Lautsprechern und den härtesten Riffs, die wir uns ausdenken konnten. Als wir ihn mit nach Hause nahmen und gemeinsam mit Jordan Fish weiterentwickelten, stand außer Frage, dass er der Album-Opener werden würde. Laut aufdrehen und richtig Gas geben!“

Nach dem Charterfolg ihres 2023 erschienenen Albums The Surface – das auf Platz 1 der Billboard-Charts für Alternative und Hard Music debütierte und die Rock-Radio-Hits Nr. 1 Might Love Myself und I Was Alive hervorbrachte – gelangten Beartooth in eine neue kreative und kommerzielle Sphäre. Pure Ecstasy baut auf dieser Dynamik auf und führt die Band gleichzeitig in noch ambitioniertere Gefilde, wobei Shomo in Echtzeit mit den dunkelsten und hellsten Seiten seiner selbst ins Reine kommt.

Die erste Single des Albums, Free, die Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurde, läutete dieses nächste Kapitel von Beartooth mit gewaltigen Hooks und radikaler Selbstreflexion ein. Shomo bezeichnet den Song als „die ehrlichste Darstellung meiner Seele, die ich wahrscheinlich jemals schaffen werde“.

Pure Ecstasy Tracklist:

1. Pure Ecstasy

2. Eyes Closed

3. Bullshit

4. Beautiful Again

5. Stadiums

6. Free

7. Sorry

8. Lose You To Find Me

9. You

10. For Me By Me

11. Made It