Beartooth: veröffentlichen „The Surface (Deluxe Edition)“ mit brandneuem Song „Attn.“

Nach ihrer bisher erfolgreichsten Tournee mit über 60 Shows in ganz Nordamerika und über 100.000 verkauften Tickets, sowie einem Jahr nach der Veröffentlichung ihres fünften Albums The Surface, hat die Rockband Beartooth aus Columbus nun weitere gute Nachrichten für ihre Fans. Die Band, die Gold-Alben verkauft und Milliarden Streams erzielt hat, bestehend aus Caleb Shomo (Gesang), Zach Huston (Gitarre), Will Deely (Gitarre), Oshie Bichar (Bass) und Connor Denis (Schlagzeug), hat am Freitag The Surface (Deluxe Edition) über Red Bull Records veröffentlicht.

Die erweiterte Auflage des Albums enthält den brandneuen Song Attn., der in typischer Beartooth-Manier voller eingängiger Hooks, mitreißender Refrains und kraftvoller Breakdowns ist. Die hymnischen Höhen des Songs spiegeln Shomos introspektive Reise wider, auf der er sein authentisches Selbst findet und liebt. Das energiegeladene Video zeigt Shomo auf seiner Reise durch das U-Bahn-System zu seiner nächsten Station, bevor er mit dem Aufzug zurück auf die Straßen fährt – eine Metapher für seinen beruflichen und persönlichen Weg vom Nullpunkt an die Spitze.

Caleb Shomo beschreibt Attn. als eine wichtige Erkenntnis, die er nach diesem Albumzyklus gewonnen hat: „Ich denke, Selbstliebe hat zu einem tieferen Verständnis meines Wertes als Person geführt. Ich werde immer stolz auf meine Kunst sein und auf die Arbeit, die ich investiert habe, um das auszudrücken, was mir wichtig ist.“

Shomo betont weiter: „Die Wahrnehmung dessen, was man tut, wird von anderen Menschen nicht bestimmt. Was zählt, ist, dass man selbst an seine Arbeit glaubt und dass sie einen glücklich macht. Dieses Gefühl zu verfolgen und eine unterstützende Gemeinschaft zu finden, darum geht es.“

Das offizielle Musikvideo zu Attn. ist jetzt verfügbar und bietet einen eindrucksvollen visuellen Begleiter zum neuen Song der Beartooth-Familie.