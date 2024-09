Funeral: veröffentlichen neue Single „Procession Of Misery“

In der rohen, unnachgiebigen Umarmung des Doom Metal haben nur wenige Bands die Grenze zwischen Verzweiflung und Katharsis so ergreifend überschritten wie Funeral. Die norwegischen Titanen der Trauer stellen ihre neueste Single Procession Of Misery aus dem kommenden Album Gospel Of Bones vor, ein Requiem, das aus dem Eis und der Dunkelheit der menschlichen Seele geschnitzt ist.

Funeral, die aus den trostlosen Gefilden Norwegens stammen, haben ihr Vermächtnis in episch-melancholischen Klanglandschaften aufgebaut, die die tiefen Abgründe von Trauer und Verlust widerspiegeln. Als unerschütterliche Hüter des Funeral-Doom-Metal-Genres sind ihre Töne so schwer wie die gebogenen Zweige des Winters. Mit Procession Of Misery führen sie dieses Erbe fort und führen den Hörer durch eine düstere Sinfonie der Trauer.

Mit Anders Eeks erdrückenden Riffs und dem ätherischen Lamento von Eirik Krokfjord verkörpert der Track die seelenzerfetzende Düsternis, die Funerals Sound ausmacht. Der Track ist ein Klagelied, ein feierlicher Marsch in den Abgrund, unterbrochen von unerbittlichen Begräbnistrommeln und Melodien, die die Trauer in den Nachthimmel ätzen.

Produziert vom ehrwürdigen Børge Finstad, führt Procession Of Misery die Vorhut eines Albums an, das Funerals souveräne Beherrschung des Genres verdeutlicht. Es ist ein Song, der nicht davor zurückschreckt, in die Leere zu starren, sondern vielmehr eine eindringliche Schönheit darin findet.

Hört euch Procession Of Misery jetzt auf dem YouTube-Kanal von Season Of Mist (hier) an:

Gospel Of Bones erscheint am 18. Oktober auf Season Of Mist.

Mehr Infos zu Funeral und ihrem kommenden Album Gospel Of Bones findet ihr hier:

Funeral Besetzung:

Anders Eek – Schlagzeug

Eirik Krokfjord – Gesang

Ingvild Johannesen – Geige

Rune Gandrud – Bass

Stian Kråbøl – Gitarren

Morten Søbyskogen – Gitarren

Funeral online:

Facebook: https://www.facebook.com/funeralnorway/

Instagram: https://instagram.com/funeralnorway

Bandcamp: https://funeraldoom.bandcamp.com/