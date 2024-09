Unto Others: veröffentlichen ihr drittes Album „Never, Neverland“

Portland, Oregon’s eigene Unto Others haben sich aus den Tiefen des Abgrunds erhoben und bringen heute ihr drittes Studioalbum Never, Neverland über Century Media heraus. Das Album vereint düstere Klänge mit der Energie und Dunkelheit, für die Unto Others bekannt sind, und trägt Einflüsse sowohl von The Cure als auch von Bands wie The Sisters of Mercy und Iron Maiden in sich. Kurz gesagt: Mit Never, Neverland beweisen Unto Others, dass sie weit mehr sind als nur ein einseitiges, schwarzes Pferd – sie stehen am Rande von etwas wirklich Bösartigem und zeitlosem.

Zur Feier der Veröffentlichung von Never, Neverland haben Unto Others ein elektrisierendes Performance-Video zur Single Suicide Today geteilt. Gabriel Franco kommentiert: „Der Song handelt von schlechten Entscheidungen und davon, wie sie zu einem harten Leben oder einem traurigen Tod führen können. In einer Großstadt sieht man viel Traurigkeit und Verzweiflung. Man kann darin baden, wenn man möchte. Früher war ich fasziniert von diesen Dingen, und sie spiegeln sich in vielen unserer Songs wider. Doch je älter ich werde, desto mehr interessiere ich mich für die Silberstreifen, die alles umgeben – die Schönheit einer helfenden Hand oder einer einfachen freundlichen Geste. So kann eine Person einen Unterschied machen. ‚Suicide Today‘ ist ein positiver Song. Ich hoffe, dass jemand, der es braucht, etwas Wertvolles daraus mitnehmen kann.“

Never, Neverland markiert zudem eine neue Ära für Unto Others, zu der auch Sebastian Silva (Gitarre), Brandon Hill (Bass) und Colin Vranizan (Schlagzeug) gehören. Die Band, die 2017 mit der EP „Don’t Waste Your Time“ auf sich aufmerksam machte, veröffentlichte 2019 das beliebte Album Mana und 2021 die kraftvolle LP Strength. Mit Never, Neverland bauen Unto Others auf dem verführerischen Fundament auf, das sie aus Goth, klassischem Rock, Punk, Black Metal und Heavy Metal geschmiedet haben.

Die Zusammenarbeit mit Produzent Tom Dalgety für Never, Neverland brachte frischen Wind für Franco und seine Crew. Die Ergebnisse des Monats, den sie in Portlands Falcon Studios (wo sie Mana aufnahmen) verbrachten, erfüllen das schattenhafte Versprechen von Unto Others: Die Gitarren schwellen an und thrashen in Farben und Formen, während eine neue Selbstsicherheit in Gabes Gesang einfällt. Never, Neverland webt seinen eigenen Zauber und festigt Unto Others als das reflektierte Antlitz des Goths von heute.