The Haunted: kündigen neues Studioalbum „Songs Of Last Resort“

Die schwedischen Thrash Metal-Pioniere und Meister des Genres The Haunted sind zurück! Nach acht langen Jahren seit der Veröffentlichung ihres letzten, vielgelobten Studioalbums Strength In Numbers freuen sich The Haunted, ihr kommendes, zehntes Studioalbum mit dem Titel Songs Of Last Resort anzukündigen, das weltweit am 30. Mai 2025 über die langjährigen Partner Century Media Records erscheinen wird.

Die Musik wurde von Oscar Nilsson im Studio Bohus aufgenommen, während die Hauptvocals von Björn Strid im The Cellar Studio aufgenommen wurden. Songs of Last Resort wurde anschließend von Jens Bogren in den Fascination Street Studios (Kreator, Arch Enemy, Sepultura usw.) gemischt und gemastert. Das Artwork stammt erneut von dem langjährigen visuellen Mitarbeiter Andreas Diaz Pettersson.

Songs Of Last Resort – Trackliste:

1. Warhead

2. In Fire Reborn

3. Death To The Crown

4. To Bleed Out

5. Unbound

6. Hell Is Wasted On The Dead

7. Through The Fire

8. Collateral Carnage

9. Blood Clots

10. Salvation Recalled

11. Labyrinth Of Lies

12. Letters Of Last Resort

Songs Of Last Resort wird als limitierte CD Mediabook & Poster (inkl. des Bonustracks Feeding The Furnace), als Standard CD Jewelcase, als digitales Album und als 180g LP & Poster in folgenden Varianten erhältlich sein:

Schwarze LP & Poster (unbegrenzt)

Limitierte transparente rote LP & Poster (500 Exemplare, erhältlich bei www.cmdistro.de und verschiedenen anderen Händlern)

Limitierte transparente petrolgrüne LP & Poster (300 Exemplare, erhältlich bei verschiedenen Händlern in Europa)

Außerdem steht ab sofort die erste Single und das Video zum Eröffnungstrack Warhead aus Songs Of Last Resort zur Verfügung. Schaut euch das Video zu Warhead, das von Patric Ullaeus (In Flames, Arch Enemy, Dimmu Borgir usw.) gedreht wurde, hier an:

The Haunted Besetzung:

Ola Englund – Rhythmus- und Leadgitarre

Jonas Björler – Bass, Hintergrundgesang

Marco Aro – Hauptgesang

Adrian Erlandsson – Schlagzeug

Jensen – Rhythmusgitarre

