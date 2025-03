The Last Internationale: erweitern ihre Deutschland-Tour 2025

Die gefeierte New Yorker Rockband The Last Internationale (TLI) kommt 2025 für eine ausgedehnte Tour nach Deutschland! Neben den bereits angekündigten Shows im April folgen jetzt drei Zusatztermine im Juni: Berlin (04.06.), Dresden (06.06.) und Köln (07.06.). Mit ihrer rohen Rock-Energie und kompromisslosen Live-Performance begeistern Delila Paz und Edgey Pires Fans weltweit. Erlebt TLI hautnah in Club-Atmosphäre – eine Show voller Energie, Leidenschaft und sozialkritischer Texte!

Seit ihrer Gründung teilten sich The Last Internationale die Bühne mit Robert Plant, Neil Young, The Who, Slash und Guns N’ Roses. Ihr aktuelles Album Running For A Dream zeigt erneut die Vielseitigkeit der Band, mit Unterstützung von Joey Castillo (QOTSA) und Eloy Casagrande (Sepultura). Ihre Musik ist in Serien wie The Blacklist und True Detective zu hören, und Tom Morello beschreibt sie als eine der authentischsten neuen Rebell-Rockbands.