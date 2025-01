The Last Internationale: kündigen Live-Termine für 2025 an

Die gefeierte New Yorker Rockband The Last Internationale (TLI), bestehend aus Sängerin Delila Paz und Gitarrist Edgey, kehrt 2025 nach Deutschland zurück und spielt im Rahmen ihrer Europa-Tournee im April 2025 vier Shows in Bochum, Wiesbaden, Saarbrücken und Karlsruhe.

The Last Internationale Live-Termine:

01.04.2025 Bochum – Matrix

07.04.2025 Wiesbaden – Schlachthof

09.04.2025 Saarbrücken – Garage

10.04.2025 Karlsruhe – Substage

Tickets für die Shows sind ab sofort im Online-Presale von myticket und CTS Eventim erhältlich. Der allgemeine Vorverkauf hat gestern begonnen. Tickets jetzt hier sichern.

Bekannt für ihre elektrisierenden Live-Auftritte und ihre kompromisslose Energie, haben TLI die Bühnen weltweit mit Größen wie Robert Plant, Neil Young, The Who, Kings Of Leon, Slash und Guns N‘ Roses geteilt. Ihr aktuelles Album Running For a Dream erschien am 31. März 2023 und zeigt erneut die Vielseitigkeit und Intensität der Band, unterstützt von den Schlagzeugern Joey Castillo (Queens Of The Stone Age) und Eloy Casagrande (Sepultura).

Mit ihrem Mix aus roher Rock-Energie und sozialkritischen Texten hat die Band die Musikszene nachhaltig geprägt. Ihre Singles wie Hard Times erklommen die Spitzen der internationalen Charts, und ihre Musik ist in erfolgreichen Serien wie The Blacklist, Banshee und True Detective zu hören.