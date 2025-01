Valhalore: unterzeichnen Plattenvertrag mit ROAR, kündigen neues Album an und starten Support-Tour mit HammerFall

Australiens neue Senkrechtstarter Valhalore erobert die Welt mit einer einzigartigen Mischung aus Melodic Death, Power und Symphonic Metal, durchsetzt mit epischen Folk-Einflüssen! Heute verkündet die Band ihren neuen Deal bei ROAR (Grave Digger, Mystic Prophecy, Crematory u.a.) sowie die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums Beyond The Stars, das am 11. April erscheinen wird, sowie die Wiederveröffentlichung ihres bis dato nur in Eigenregie veröffentlichten Debütalbums Voyage To Eternity.

Am 15. Januar wird ihre erste neue Single Horizon veröffentlicht.

„Wir sind absolut begeistert, der ROAR-Familie beizutreten. Wir sind nur sechs Freunde aus Australien, die es lieben, gemeinsam Musik zu machen, und als wir diese Band gründeten, hatten wir keine Ahnung, wie weit uns diese Musik bringen könnte. Dass wir unser neues Album auf einem internationalen Label und mit der Unterstützung dieses unglaublichen Teams veröffentlichen können, ist ein wahr gewordener Kindheitstraum. Wir fühlen uns zutiefst geehrt, dass wir die australische Heavy-Musik-Community auf internationaler Ebene zu repräsentieren, und wir können es kaum erwarten, dass dieses nächste epische Kapitel mit ROAR zu entfalten!“

Ab dem 17. Januar werden Valhalore die schwedischen Heavy-Metal-Templer von HammerFall als Special Guest auf ihrer Tour unterstützen:

17. Januar: Melbourne (AUS) – Northcote Theater

18. Januar: Sydney (AUS) – Manning Bar

19. Januar: Brisbane (AUS) – Das Triffid

Valhalore wurden 2013 von Gitarrist Anthony Willis und Sänger Lachlan Neate gegründet und entwickelten sich schnell zu einer unaufhaltsamen neuen Kraft in der australischen Metalszene. Seit ihrem ersten Live-Auftritt Ende 2015 hat die Band mit ihrer einzigartigen Mischung aus Melodic Death, Power und Symphonic Metal mit Folk-Einflüssen, das Publikum im In- und Ausland begeistert. Das Jahr 2017 markierte einen entscheidenden Moment für Valhalore mit der Veröffentlichung ihres Debütalbums Voyage Into Eternity. Die Band feierte dieses Werk mit einer ausverkauften Eröffnungsshow in Brisbane und zwei erfolgreichen nationalen Touren, Voyage Across Australia und Viktoberfest. 2018 betrat Valhalore internationales Terrain und tourte neben weltbekannten Acts wie Ensiferum, Trollfest und Wind Rose durch Japan. Nach ihrer Rückkehr stellte die Band ihre Vielseitigkeit mit der Veröffentlichung der Akustik-EP Solace & Solitude und ihrer 2019er Single Legacy unter Beweis. Zwischen den Veröffentlichungen eroberten Valhalore weiterhin die australischen Bühnen und tourten 2018 mit Kamelot und Trollfest und 2019 mit Kalmah. Zwei Europatourneen, darunter ein mit Spannung erwarteter Auftritt beim Wacken Open Air 2020, wurden leider durch die COVID-19-Pandemie abgesagt.

Unbeeindruckt von den globalen Turbulenzen und den herrschenden Unsicherheiten verbrachten Valhalore das Ende des Jahres 2020 und den Beginn des Jahres 2021 mit den Aufnahmen zu ihrem zweiten Studioalbum. Im November 2022 steigerten Valhalore ihre Live-Show auf ein neues Niveau und spielten ausverkaufte Shows in Australien mit der britischen Band Alestorm und später im Februar 2023 mit Arch Enemy. Im Februar 2024 ging die Band mit Blind Guardian aus Deutschland auf Tour und wird Anfang 2025 HammerFall in Australien unterstützen, während sie die letzten Vorbereitungen für ihr lang erwartetes zweites Album Beyond The Stars treffen, das im April 2025 von ihrem neuen Labelpartner ROAR veröffentlicht wird.

Mit jedem Auftritt und jeder Veröffentlichung bahnen sich Valhalore weiterhin einen einzigartigen Weg durch die Metal-Landschaft und hinterlassen bei Fans auf der ganzen Welt einen unauslöschlichen Eindruck.Die Saga geht weiter, und Valhalores Reise wird in den kommenden Jahren noch größere Höhen erreichen…

Valhalore online:

https://www.valhalore.com

https://www.facebook.com/valhalore

https://www.instagram.com/valhalore