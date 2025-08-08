Valhalore: veröffentlichen neues Musikvideo zu „Within The Fire“ vom aktuellen Studioalbum

Nach Veröffentlichung ihres von Fans und Kritikern gefeierten Studioalbums Beyond The Stars, haben die australischen Symphonic Folk Metal Master Valhalore ein brandneues Musikvideo zu dem epischen Track Within The Fire online gestellt

Beyond The Stars ist im April dieses Jahres über ROAR erschienen. Zeitgleich wurde auch die Neuauflage ihres bis dato nur in Eigenregie geführten Debütalbums Voyage Into Eternity von 2017 auf CD und Vinyl veröffentlicht.

Den neuen Videoclip zu Within The Fire seht ihr hier:

