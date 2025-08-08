Dirkschneider & The Old Gang: präsentieren die fünfte Single aus dem Debütalbum „Babylon“

Wer die Reise von Babylon, dem mit Spannung erwarteten Debütalbum von Dirkschneider & The Old Gang, aufmerksam verfolgt hat, weiß bereits, welch kraftvolles Material diese Band liefert. Mit der Veröffentlichung ihrer fünften Single, Dead Man’s Hand, wird der große Einsatz sogar noch einmal erhöht. Und an all diejenigen, die diesem bemerkenswerten Projekt erstmals begegnen, geht der Ratschlag: zurücklehnen, auf „Play“ drücken und entspannt den energiegeladenen Videoclip genießen, der direkt von der Studiosession der Band stammt!

Dead Man’s Hand hat eine bemerkenswerte Entstehungsgeschichte: Von Sängerin Manuela Bibert ursprünglich am Klavier komponiert, bestand die Demoversion des Songs nur aus Gesang und Keyboards. Für die Album- und Singleversion wurde er anschließend Note für Note auf Gitarre und Hammond übertragen. Das Ergebnis ist einzigartig: Ein stampfendes Gitarrenriff trifft auf einen verzerrt-grollenden Orgelsound und bildet das Rückgrat einer treibenden Nummer, die der Hörerschaft mächtig einheizt.

Dazu steuert der legendäre Heavy-Metal-Frontmann Udo Dirkschneider eine für ihn außergewöhnliche Performance bei. Doch damit enden die Überraschungen noch nicht: Sowohl Peter Baltes als auch Manuela katapultieren den Track mit ihren großartigen Stimmen in ungeahnte Höhen. Der eingängige, überaus stadiontaugliche Refrain scheint dem Musikfan geradewegs anzuflehen, hemmungslos Zeile für Zeile mitzusingen.

Mit seinem Good-Time-Spirit, der den Biss und den Groove des Songs perfekt ausbalanciert, verkörpert Dead Man’s Hand alles, was Dirkschneider & The Old Gang zu einem der aufregendsten neuen Kapitel in der Geschichte des Classic Metal macht.

Das offizielle Video stammt direkt aus den sagenumwobenen Dierks Studios!

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: