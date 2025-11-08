Dirkschneider & The Old Gang: feiern den Erfolg ihres Debütalbums „Babylon“ mit neuem Video zu ‚Beyond The End Of Time‘

Mit ihrem Debütalbum Babylon, das am 3. Oktober 2025 erschienen ist, feiern Dirkschneider & The Old Gang derzeit in zahlreichen Ländern nicht nur beeindruckend hohe Chartplatzierungen, sondern ernten auch eine Welle der Begeisterung sowohl von Fans als auch von der internationalen Musikpresse.

Unter den vielen hochgelobten Höhepunkten des Albums hat sich Beyond The End Of Time als ein klarer Favorit herauskristallisiert, ein fast achtminütiges Epos, das dem Album ein zutiefst emotionales und zeitloses Finale beschert.

Ab sofort findet man auf YouTube den dazu gehörenden Videoclip als kraftvollen visuellen Begleiter von einem der fesselndsten Songs des Albums:

Mit seiner außergewöhnlichen Aura würde Beyond The End Of Time auch in eine Epoche passen, in der über Prinzessinnen gesungen wurde. Die gleichzeitig einfühlsame und harmonische Bandbegleitung schafft Raum für den emotionalen Gesang von Udo, Peter und Manuela. Obwohl fast acht Minuten lang, bleibt das Stück jederzeit fesselnd, setzt immer wieder neue Akzente und versetzt so manchen Hörer sogar in einen tranceartigen Zustand.

Als abschließendes Statement zu Babylon klingt Beyond The End Of Time sowohl wie eine Reflexion als auch wie ein Versprechen; ein Song, der mit Herz und Überzeugung eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart des Heavy Metal schlägt. Es ist sicherlich keine Überraschung, dass die Fans dieses Stück als einen der herausragenden Momente im neuen Kapitel der Band betrachten.

Über DATOG:

Dirkschneider & The Old Gang (DATOG) wurde im Jahr 2020 von Udo Dirkschneider (Gesang; Accept, U.D.O., Dirkschneider), Peter Baltes (Bass, Gesang; Accept, U.D.O., Dirkschneider), Stefan Kaufmann (Gitarre; Accept, U.D.O.), Mathias „Don“ Dieth (Gitarre; Sinner, U.D.O.), Sven Dirkschneider (Schlagzeug; U.D.O., Dirkschneider) und Manuela „Ella“ Bibert (Gesang) als ursprünglich einmaliges Charity-Projekt ins Leben gerufen, entwickelte dann aber schnell eine Eigendynamik und formierte sich zu einer festen Band. Zwischen 2020 und 2021 erregten ihre ersten drei Singles große Aufmerksamkeit, daraufhin schrieben DATOG weitere Songs und nahmen ihr Debütalbum Babylon auf. Mit einem einzigartigen Gesangskonzept aus drei Stimmen, kraftvollen Riffs und stilistischer Komplexität verbindet die Band klassischen Heavy Metal mit einer modernen, druckvollen Produktion.

DATOG sind:

Udo Dirkschneider – Leadvocals

Peter Baltes – Bass, Lead- & Backing Vocals

Manuela „Ella” Bibert – Lead- & Backing Vocals, Keys

Stefan Kaufmann – Guitars, Backing Vocals

Mathias „Don” Dieth – Guitars, Backing Vocals

Sven Dirkschneider – Drums, Backing Vocals